Al via i Mondiali di nuoto sincronizzato, Giallombardo: “Siamo ambiziosi perché sappiamo di aver lavorato bene”

Budapest. Splende il sole a Budapest e il clima è piacevole lungo il Danubio. Sull’Isola Margherita la Nazionale del nuoto sincronizzato si appresta ad iniziare la nuova avventura mondiale. Si comincia venerdì 17 e fino al 25 giugno sarà un susseguirsi di musica, spettacolo ed emozioni. L’impianto di gara è la Szechy pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in cui si disputarono i campionati europei nel 2010, a pochi passi dall’Alfred Hajos Pool che ospita i tornei di pallanuoto.

Sarà Linda Cerruti a tagliare il nastro della XIX edizione e come dice lei stessa dalla sua pagina Instagram sarà un momento importante, tra flashback e nuovi obiettivi. Intervistata da Federnuoto.it, dichiara: “Ricordo quando a 16 anni mi stavo per tuffare in acqua per il mio primo Europeo a Budapest 2010 e mi chiedevo cosa sarei riuscita a fare. Non ricordo se pensavo a cosa mi avrebbe riservato il futuro, ma 12 anni dopo ci torno per disputare il mio Mondiale, con tanti risultati alle spalle che mi accompagnano e mi rendono orgogliosa. Penserò a dare il meglio anche questa volta, con molta più esperienza, tantissimi ricordi e l’amore di tutti voi che mi sostenete e negli anni mi avete aiutato a realizzare il mio sogno”.

Cerruti, sesta a Gwangju 2019 sia nel tecnico che nel libero, comincia con il singolo tech sulle note di Gift of the Gods, di Two Steps from Hell & Nick Phoenix e la coreografia di Vlada Chigireva. Omaggio alla gratitudine e alla più grande preghiera, universale, che si traduce nella parola grazie attraverso le movenze flessibili e la tecnica che la contraddistinguono. Nel pomeriggio spazio al duo tecnico, diviso in due gruppi per l’elevato numero di partecipanti. Di nuovo in acqua Linda insieme alla compagna di sempre Costanza Ferro (quinte a Gwangju 2019) dove si è scelto un brano pop rap per mostrare le capacità differenti della coppia, osando uno stile fresco, gioioso e più danzato. La musica è A little party never killed nobody, di Fergie, Q Tip & GoonRock e la coreografia è curata da Svetlana Romashina.

E’ una squadra ambiziosa e sicura dei propri mezzi quella che torna sulle sponde del Danubio 59 mesi dopo lo storico successo del luglio 2017 nel doppio misto di Giorgio Minisini e Manila Flamini e due anni dopo la tripletta d’argento realizzata in Corea del Sud.

“Siamo ambiziosi perché sappiamo di aver lavorato bene. Ci siamo preparati a lungo e con grande impegno e spirito di sacrificio – spiega il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo -. Riteniamo che almeno due medaglie con la squadra e l’oro con il doppio misto siano nelle nostre possibilità. Oltre a questo possiamo avvicinarci al podio con il doppio femminile e il singolo. Sicuramente con l’assenza della Russia si libera un posto sul podio e nel ranking mondiale, ma la nostra ambizione è andare oltre. Quindi non soltanto migliorarci salendo al quarto posto con le squadre ma addirittura in alcuni esercizi puntare alle medaglie di bronzo. Con l’Ucraina ci siamo trovate molto bene già dai primi giorni del loro arrivo al Centro Federale di Ostia, fino all’ultimo periodo di allenamento che abbiamo svolto insieme a Savona. Loro ci hanno sicuramente aiutato ad imparare alcune tecniche sulle spinte. Per noi, oltre che un grande orgoglio averle accolte, è stato uno stimolo vederle allenarsi. Sono terze al mondo e da loro abbiamo molto da imparare. Ormai fanno parte di noi, come se fossero le nostre sorelle e siamo molto felici di condividere questa gioia mondiale insieme”.

Programma gare di Budapest 2022

Venerdì 17 giugno – 1^ giornata

09.00 Solo tecnico

13.00 Duo tecnico Gruppo B

16.30 Duo tecnico Gruppo A

Sabato 18 giugno – 2^ giornata

10.00 Libero combinato

13.00 Duo misto tecnico

16.00 Solo tecnico Finale

Domenica 19 giugno – 3^ giornata

10.00 Squadra tecnica

16.00 Duo tecnico Finale

Lunedì 20 giugno – 4^ giornata

09.00 Solo libero

14.00 Duo misto tecnico Finale

16.00 Libero combinato Finale

Martedì 21 giugno – 5^ giornata

09.00 Duo libero Gruppo B

12.00 Duo libero Gruppo A

16.00 Squadra tecnica Finale

Mercoledì 22 giugno – 6^ giornata

10.00 Squadra libera

16.00 Solo libero Finale

Giovedì 23 giugno – 7^ giornata

10.00 Highlight

16.00 Duo libero Finale

Venerdì 24 giugno – 8^ giornata

10.00 Duo misto libero

16.00 Squadra libera Finale

Sabato 25 giugno – 9^ giornata

13.30 Duo misto libero Finale

15.00 Highlight Finale

16.30 Gala conclusivo