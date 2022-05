Savona. Marcell Jacobs, campione olimpico in carica, ha brillato in batteria all’undicesimo Meeting internazionale di Savona, chiudendo in 9″99, segnando da un vento alle spalle molto forte, +2.3.

Nella finale il vento è un poco calato, rendendo i tempi più “veritieri”. l’atleta delle Fiamme Oro si è confermato il più forte imponendosi in 10″04, vento quasi nullo +0.3. Jacobs, reduce da un problema gastrointestinale, a fine gara si è detto non soddisfatto del suo risultato, ma ovviamente il suo obiettivo sono i Mondiali di luglio, quindi il tempo per arrivarci in forma c’è.

Secondo, dopo un’ottima partenza, Arthur Cissè (CIV) in 10″10, terzo Jimmy Vicaut (Fra) 10″12, quarto Yupun Mudiyangelage (Sri) 10″16; quinto Chituru Ali (Ita) 10″18 (primato personale), sesto Mouhamadou Fall (Fra) 10″24.

Per quanto riguarda i 100 metri piani femminili, vittoria e nuovo record della manifestazione per l’azzurra Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), prima in 11″21. Seconda posizione per Geraldine Frey (Svizzera) in 11″31, primato personale. Terza Vittoria Fontana (italiana dei Carabinieri) in 11″34.

Quarta l’olandese Jamile Samuel in 11″52, quinta la britannica Ashleigh Nelson in 11″53, sesta la svizzera Salomè Kora in 11″61.