Meeting di Savona: Martina Caironi primeggia nei 100 metri paralimpici

Savona. L’undicesima edizione del Meeting di Savona si è aperta coi 100 metri paralimpici femminili. Cinque le atlete in gara, con il terzetto delle azzurre medagliate a Tokyo che non ha deluso le aspettative.

La gara è stata vinta da Martina Caironi col tempo di 14″4, primato personale e record dell’evento. Seconda Ambra Sabatini in 14″51, terza Monica Contrafatto in 14″88, quarta la giapponese Kaide Maegawa in 16″22, quinta l’olandese Fleur Schouten in 16″58.

Al termine della gara, per le cinque applauditissime protagoniste, la foto di gruppo.