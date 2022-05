Meeting di Savona, Marcell Jacobs: “Non sono soddisfatto, lavorerò per portare a casa altre medaglie”

Savona. A rendere ancora più speciale il Meeting Città di Savona 2022 è stata la presenza del campione olimpico di Tokyo 2022, Marcell Jacobs.

L’affermato azzurro ha vinto i 100m con un tempo di 10” 04, ma del resto un atleta di quella caratura non si accontenta mai: “Non sono per niente soddisfatto del mio esordio. Speravo di fare sicuramente meglio, però è andata così: si può solo capire come migliorare il più velocemente possibile“.

Un bilancio decisamente positivo quello che si può fare della sua stagione: “Era iniziato molto bene l’anno scorso, laureandomi campione europeo nella stagione indoor, poi record italiano, 2 ori olimpici e poi vincendo il campionato nel mondo ancora in indoor. Che dire, un anno pieno di soddisfazioni“.

In batteria oggi è andato più forte, ma proprio nell’ultimo allungo ha rallentato perdendo terreno: “Non sono riuscito a gestire la tecnica di corsa nella batteria, faticando molto e avevo deciso di mollare. In finale sono riuscito a portare a casa il risultato, ora bisogna riprendere a lavorare per portarne a casa altri“.

Ma cosa si prova a gareggiare con i riflettori puntanti nel giro di un anno? “Sognavo tutto questo fin da quando ero piccolo: mi fa solo che piacere e tanta energia”.

Ma sarà già tempo di pensare al futuro per Jacobs: “Sarà una stagione lunga con tre grandi appuntamenti: uno lo abbiamo portato a casa nel migliore dei modi, ora l’obiettivo è quello di portare a casa altre medaglie e lavorare bene“.