Savona. Terminate le batterie dei 100 metri piani, all’11° Meeting internazionale Città di Savona sono andate in scena tutte le finali.

Per iniziare, i 200 metri maschili. Vincitore dell’evento è il francese Amaury Golitin in 20″63. Seconda posizione per Yancarlos Martinez (Repubblica Dominicana) in 20″66, terzo Simon Hansen (Den) in 20″79, quarto Tommy Ramdhan (Gbr) 20″81, quinto Andrea Federici (Ita) 20″87, sesto Alessio Faggin (Ita) 21″33 (primato personale).

I 200 metri femminili hanno registrato il successo di Marileidy Paulino (Repubblica Dominicana) in 22″59, nuovo primato personale e nazionale. Seconda Daryll Neita (Gbr) 22″81 (PB), terza Dalia Kaddari (Ita) 22″83, quarta Beth Dobbin (Gbr) 23″13, quinta Irene Siragusa (Ita) 23″26, sesta Jamile Samuel (Ned) 23″37.

Il salto triplo femminile ha visto primeggiare Thea Lafond (Dominica) con la misura di 14,53 metri. Seconda piazza per Tima Jose (Repubblica Dominicana) 14,46, terza Naomi Metzger (Gbr) 13″87, quarta Ottavia Cestonaro (Ita) 13″85, quinta Diana Zagainova (Lituania) 13,30, sesta Lucrezia Sartori (Ita) 12,72, settima Veronica Zanon (Ita) 11,91.

110 metri ostacoli che hanno visto il brasiliano Rafael Pereira rispettare i pronostici imponendosi in 13″36 (vento +1.6); secondo Lorenzo Ndele Simonelli (Ita) in 13″80, terzo Wellington Zaza (Liberia) 14″00, quarto Luca Trgovcevic 14″01, quinto Liam Van Der Schaaf (Ned) 14″03. Hassane Fofana (Ita) non ha terminato la gara per crampi.

