Savona. Ancora dieci minuti e avrà inizio l’undicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia.

Marcell Jacobs, star di un evento che presenta una lista iscritti eccezionale, sta ultimando il riscaldamento sulla pista del centro sportivo savonese. Alle 16,35 sarà in gara in batteria.

In gara ci saranno atleti che in carriera hanno conquistato venti medaglie olimpiche. In totale ci saranno 53 medaglie, tra Olimpiadi, Mondiali e campionati continentali. Saranno 28 le nazioni rappresentate, quattro i continenti.

Il programma del meeting prevede quattordici eventi ad invito. Si inizierà alle ore 16,20 con le due batterie dei 100 metri femminili, precedute dai 100 metri paralimpici femminili e seguite dalle due batterie dei 100 maschili. Alle 16,45 inizierà il primo concorso: il salto triplo femminile.

Alle ore 16,52 sono i programma i 200 maschili; alle 17 i 200 femminili. Alle 17,15 i 110 ostacoli maschili e, dalle 17,20, il getto del peso maschile. Alle 17,30 i 100 ostacoli femminili; alle 17,40 la finale dei 100 femminili; alle 17,45 la finale dei 100 maschili.

Il riscaldamento di Marcell Jacobs alla Fontanassa

Nell’ultima ora di gare, sono previsti i 400 ostacoli maschili alle 18,05, i 400 ostacoli femminili alle 18,15, i 400 maschili alle 18,25, i 400 femminili alle 18,30 e, per chiudere, gli 800 femminili alle 18,40. La giornata è soleggiata e con leggero vento, ovviamente favorevole dato che si può scegliere il lato della pista in cui correre.