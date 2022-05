Calciomercato, rumors in Valbomida: Bagnasco a Rocchetta, Molinaro a Cengio e Brignone conteso tra Dego e Pallare

Valbormida. Giugno, il mese in cui tutte le società iniziano a pensare alla nuova stagione, si avvicina, ma c’è chi si è mosso in anticipo e ha ufficializzato (o sta per farlo) i nuovi acquisti, soprattutto riguardanti gli allenatori.

Diversi i rumors in Valbormida, a partire dalla Seconda Categoria. In casa Rocchettese sembra essere sempre più vicino l’arrivo di mister Mirco Bagnasco che andrebbe a prendere il posto di Mario Croci. Indecisione invece sul futuro di Massimo Brignone che, dopo alcune stagioni alla guida della Juniores della Cairese, pare abbia voglia di cambiare aria. Per lui indiscrezioni parlano di due offerte: una in arrivo da Pallare (Gianmarco Albesano sembra indeciso su cosa fare la prossima stagione) e una da Dego, e quest’ultima sembra la più probabile.

Novità anche in casa Cengio, dove il prescelto per la panchina dovrebbe essere Gianluca Molinaro che ha già annunciato il suo addio all’Altarese (sarà sostituito da Massimiliano Ghione) ed ora è in cerca di uno nuovo club.

Giunti ai saluti con i giallorossi anche il direttore sportivo Luca Lasio e il giocatore classe 1999 Alessandro Greco, entrambi ora in forza alla Spotornese. Il primo avrà il compito di fare da braccio destro a Massimo Peluffo nella direzione tecnica; il secondo quello di rinforzare il centrocampo della squadra che sarà ancora guidata da mister Luca Calcagno e dal suo staff. L’obiettivo: il salto di categoria.

Rimanendo in Seconda Categoria, il Plodio conferma mister Dario Roso e lo stesso dovrebbe fare il Mallare con Andrea Alloisio, dopo la salvezza conquistata in un combattutissimo derby con l’Altarese.

Super campionato e meritato primo posto per l’Albissole che, per affrontare la Prima Categoria, si affiderà a mister Carlo Sarpero, una vecchia conoscenza del club ceramista dove è stato vice allenatore a Monteforte nelle due stagione in cui è arrivata la vittoria dei campionati di Promozione ed Eccellenza.

Pare essere vicino alla riconferma anche Bruno Peirone, tecnico del Millesimo che nella prossima stagione non potrà contare sul contributo del figlio Simone, una delle bandiere del club che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Salendo di categoria fino all’Eccellenza, un’altra importante conferma: Diego Alessi resta alla Cairese, ma al suo fianco non ci sarà Giuliano Bresci che, per motivi di lavoro, è costretto ad abbandonare la panchina gialloblu.