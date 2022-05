L’Altarese rilancia: mister Ghione in panchina e ritorno al “Fornaciari” in erba

L’Altarese si è messa subito al lavoro per preparare il prossimo campionato di Prima Categoria. Mister Molinaro non sarà più sulla panchina dei valligiani. Al suo posto torna mister Massimiliano Ghione.

Il dirigente William Perversi spiega così la scelta del nuovo tecnico: “Mister Ghione aveva già allenato l’Altarese e aveva ottenuto due salvezze miracolose, visto che le rose non erano attrezzatissime. Abbiamo provato a contattarlo nuovamente e abbiamo avuto il suo sì”.

Perversi ringrazia chi ha consentito all’Altarese di rimanere in Prima Categoria: “Molinaro e il ds Lasio hanno fatto un ottimo lavoro nell’allestire la squadra quasi da zero. In un anno e mezzo, con la pandemia, hanno creato una rosa a costo zero con la quale abbiamo tenuto testa a tutte le squadre di alta classifica. Abbiamo sbagliato con le squadre sotto di noi quest’anno”.

“La rosa – conclude – verrà confermata quasi in blocco. Faremo solo innesti mirati”.

Per l’Altarese l’anno prossimo sarà quello del tanto atteso ritorno allo stadio “Fornaciari”, che ora è coperto non più dalla terra battuta ma dall’erba naturale.