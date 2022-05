Rocchettese, è ufficiale la separazione da mister Mario Croci: “Grazie per averci tolto quel demone dentro”

La Rocchettese ha annunciato che mister Mario Croci non allenerà i rossoblù nel corso della prossima stagione. Come anticipato sulle nostre pagina, la notizia era nell’aria da qualche tempo. In pole position per la successo, Mirco Bagnasco.

Sarà difficile fare meglio di Mario Croci, che ha portata la squadra in zona play off, chiudendo quarto in campionato. Il distacco di cinque punti rispetto a Dego e Plodio ha però impedito alla squadra di disputare gli spareggi promozione.

Mirco Bagnasco, il principale indiziato a sedere sulla panchina della “Rocca”, sarà dunque chiamato ad alzare l’asticella. Curiosità: l’ultima esperienza del tecnico valligiano era stata con il Dego, i rivali per antonomasia della Rocchettese i quali saranno anch’essi tra i protagonisti della prossima Seconda Categoria.

Con questo messaggio, il club rossoblù ha salutato mister Croci, capace di costruire una squadra d’alta classifica prendendo una formazione che l’anno prima del suo arrivo si era salvata ai play out: “Grazia Mario. Grazie per questi 3 anni insieme. Grazie per averci dato e lasciato tanto. Grazie per averci tolto quel demone dentro. Grazie per aver raggiunto risultati importanti sfiorando di un soffio i nostri obiettivi. In bocca al lupo per le tue prossime avventure”.