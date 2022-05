Calcio, Dario Roso allenerà il Plodio anche nella prossima stagione

Se sarà Prima Categoria o Seconda Categoria non lo si sa ancora. Bisogna attendere gli eventuali ripescaggi. Ma la cosa certa è che il Plodio avrà in ogni caso Dario Roso ancora in panchina.

Da pochi minuti, il club valligiana ha comunicato ufficialmente la conferma del mister con il quale la squadra ha vinto i play off del girone “C” di Seconda Categoria al termine di un girone di ritorno giocato da protagonisti.

“Siamo felici – scrive la società – di comunicare che anche per la prossima stagione sulla panchina del Cioi siederà Dario Roso, qualunque sia la categoria. Quando iniziamo un percorso in cui crediamo fermamente ci piace garantire un certa continuità lavorativa e con Dario abbiamo le giuste garanzie”.

“In cambio – prosegue la nota – ci ha chiesto di fare il possibile per riconfermare la totalità della rosa che ha vinto la finale play off contro il Dego, per avere un ottima base da cui partire.. Gli abbiamo promesso che faremo di tutto per esaudire il suo unico desiderio. A lui e al suo staff va il nostro in bocca al lupo, nella speranza che possa regalarci altre bellissime emozioni. Buon lavoro Dario e vamos Cioi”.