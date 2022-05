Il Millesimo saluta Simone Peirone con una lettera: “Oggi smette un pezzo di noi”

Millesimo. A maggio è tempo di salutare i campionati, per poi poter di nuovo programmarli in estate. Tuttavia, può capitare che nei vari spogliatoi sia il momento giusto per alcuni giocatori di salutare definitivamente il calcio giocato: in quel di Millesimo è ciò che sta facendo Simone Peirone.

Capitano che ha vinto la Seconda Categoria 2018/19, per poi addirittura sedersi in panchina l’anno seguente dopo la morte di mister Amendola. Dopo il COVID è tornato in campo con in panchina il padre Bruno, anche per lui un ritorno nella Prima Squadra del Millesimo dopo il settore giovanile della Cairese.

Ed è così che la società savonese ha voluto salutare un suo uomo simbolo, con una lettera a cuore aperto:

“GRAZIE DI TUTTO

Che dire Simo…se non GRAZIE!

Grazie per quello che hai dato e fatto per noi. Hai avuto le spalle larghe per prenderti la responsabilità di andare in panchina dopo la tragica scomparsa di Edy e lo hai fatto con grande serietà, con grande passione, con grande rispetto e con grande tenacia. Insieme abbiamo sofferto e gioito, passato momenti bui che ci hanno forgiato e hanno fatto sì che si creasse qualcosa di meraviglioso.

Dalle ceneri siamo risorti conquistando grandi risultati sportivi e umani, passando dall’essere rimasti da soli in sei in uno spogliatoio a Carcare ad essere cosa siamo oggi. Grazie per averne fatto parte, grazie per averne fatto parte da protagonista, prima da giocatore e poi da allenatore.

Oggi smette di giocare un pezzo di noi, una vecchia guardia, un senatore, una bandiera.

Ciao Simo e in bocca al lupo per tutto”.