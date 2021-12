Il Covid si abbatte sugli eventi natalizi nel savonese: ecco quelli annullati

Savona. Le ultimissime disposizioni per il contenimento della pandemia stabilite ieri dal Governo minacciano di compromettere fortemente l’offerta turistica natalizia del territorio savonese.

Se da un lato, infatti, la chiusura delle discoteche e dei locali da ballo fino al 31 gennaio ha comportato l’automatico annullamento degli eventi programmati per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo (con prevedibile rabbia da parte dei gestori), anche il divieto di organizzare feste ed eventi all’aperto che implichino assembramenti ha costretto un gran numero di amministrazioni comunali e realtà private a rivedere drasticamente i loro piani.

Ad Albenga è stato annullato il Capodanno con musica diffusa oltre a diverse altre manifestazioni: il calendario eventi ha subito alcune modifiche.

Ad Alassio sono stati annullati il cimento di nuovo del 26 dicembre ed i fuochi d’artificio di Capodanno.

A Ceriale provvedimento di stop alla programmazione di eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale: resta, per ora, confermato solo il cimento invernale, ma anche la tradizionale ciumba per salutare l’arrivo del nuovo anno potrebbe essere annullata (come ad Alassio, ma anche in altre località costiere italiane).

Altri cimenti invernali previsti nelle cittadine rivierasche potrebbero essere cancellati.

E resteranno senza fuochi di fine anno anche abitanti e turisti di Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure.

Savona, al momento, mantiene invece il concerto di Capodanno al Chiabrera previsto per il 30 dicembre alle 21.15), così come la marcia della Pace del 31 dicembre e il laser show in Darsena e nelle zone del centro.

L’emergenza pandemica potrebbe portare ad altre cancellazioni nei prossimi giorni sulla base delle decisioni che saranno prese dalle amministrazioni comunali – per seguire tutte le manifestazioni natalizie seguiteci su IVGLife.