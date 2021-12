Decreto Natale, le discoteche ripiombano nell’incubo: “Un disastro, governo incompetente”

Savona. “Il solito decreto di questo governo di incompetenti. Con la chiusura per Capodanno a livello nazionale si perderanno 4 miliardi di euro“. E’ il commento di Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale Silb al decreto Natale approvato ieri pomeriggio dal governo Draghi. Ci sarà oggi pomeriggio alle 16 la riunione tra i referenti locali del sindacato e i delegati nazionali per decidere quale azioni intraprendere.

Tra le misure adottate dall’esecutivo per arginare la pandemia si trova la chiusura delle discoteche e dei locali da ballo fino al 31 gennaio. “Però è permesso e il ballo a bordo delle navi, nei ristoranti e in centinaia di altri luoghi senza nessuna garanzia per la sicurezza delle persone”, tuona ancora Fasciolo.

Per quanto riguarda la provincia saranno dieci i locali a pagare il prezzo di questo provvedimento che quindi dovranno rinunciare a quanto organizzato per la fine dell’anno e, invece – aggiunge Fasciolo – “una quarantina di attività faranno come se la nuova normativa non esistesse. Nel savonese ci sono state serate con una festa no vax e nessuno se n’è accorto”.

Una stoccata ai decisori politici: “Allo stadio non c’è una persona che indossi la mascherina e sono tutti assembrati ma nessuno ha il coraggio di intervenire“. Una scelta, che per Fasciolo, è stata adottata per l’immagine che restituisce: “Per chi ha deciso credo conti il valore mediatico della decisione“. Giacomo Canale, titolare dei Golden Beach di Albisola fa eco a Fasciolo: “E’ assolutamente una vergogna a una settimana dalla fine dell’anno quando ormai i locali e gestori di agenzie di spettacolo avevano già il calendario pronto”.

“Pensiamo a chi aveva anche già lasciato caparre e prenotazioni che si trova a dover annullare tutto in una settimana. E’ la tempesta perfetta, non ho parole”, prosegue amareggiato Canale. L’ancora di salvezza sarà rappresentata da chi può fare la cena: “Si salverà in calcio d’angolo chi nel locale ha anche il ristorante, anche se dopo il cenone è tutto finito”. E come Fasciolo punta il dito contro le feste che saranno organizzate comunque senza preoccuparsi delle norme in vigore: “Un altro assist per i locali che si improvviseranno discoteche, non essendoci coprifuoco la gente sarà in giro e il danno è solo per noi”.

Scarsa fiducia verso l’efficacia del provvedimento in termini di limtiazione della diffusione del Covid: “Non servirà a migliorare la situazione – conclude Canale – e gli assembramenti ci saranno ugualmente, strategia assolutamente sbagliata fatta da incompetenti”.