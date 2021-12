Covid, Ceriale annulla le manifestazioni natalizie: confermato il cimento del 3 gennaio

Ceriale. Al fine di tutelare la salute pubblica si è ritenuto opportuno evitare occasioni di assembramento che potrebbero provocare un ulteriore aumento dei contagi da virus COVID-19 e pertanto si è deciso di procedere all’annullamento delle manifestazioni natalizie che erano state programmate e organizzate dall’amministrazione comunale.

Queste le motivazioni che hanno portato al provvedimento del sindaco Luigi Romano, in accordo con l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri.

E’ stato infatti pubblicato il decreto sindacale con riferimento all’evoluzione epidemiologica in atto e alla conseguente decisione di annullare gli eventi delle festività, compreso il Capodanno in piazza e i fuochi d’artificio.

“Una decisione davvero sofferta ma opportuna considerando l’attuale situazione sanitaria che impone massima attenzione e prudenza” afferma il primo cittadino cerialese, in linea, del resto, con quanto deciso anche da tutti gli altri Comuni della riviera savonese.

“La priorità è tutelare la salute pubblica ed evitare la diffusione dei contagi. Rinnovo, ancora, anche in questi giorni di festa, l’invito a rispettare le attuali regole e misure anti-Covid, indispensabili per arginare ogni possibile rischio”.

Resta, per ora, confermato il cimento invernale in programma il 3 gennaio 2022, alle ore 11 e 30, presso i Bagni Ceriale, con il ritorno della tradizionale ciumba per salutare il nuovo anno.

“Speriamo davvero sia di buon auspicio per un 2022 nel quale mettere alle spalle l’emergenza pandemica e ritornare ad una effettiva normalità” conclude il sindaco Romano.