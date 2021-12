“Stretta” di Natale: Albenga annulla il Capodanno con musica diffusa e modifica il calendario eventi

Albenga. A seguito delle nuove disposizioni stabilite dal Governo nella giornata di ieri (23 dicembre 2021) per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, il Comune di Albenga, a malincuore, annulla alcuni eventi a calendario confermando, invece, gli appuntamenti che possono essere svolti nel rispetto delle normative vigenti.

In particolare ecco le prime modifiche al calendario eventi che potrebbero subire ulteriori variazioni anche a seguito del confronto con gli organizzatori:

Domenica 26 dicembre

– Mercatino dell’antiquariato – Viale Martiri della Libertà – ANNULLATO

– “Marching Band Natalizia” Corpo Bandistico N.S. di Pontelungo -Centro Storico – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 CONFERMATO PER LA NATURA ITINERANTE

– “Narrastorie – letture ad alta voce” con teatrino Kamishibai a tema natalizio per grandi e piccini a cura di Casa Cultural Albenga – Piazza San Michele – dalle ore 16.30 CONFERMATO CON POSTI A SEDERE DISTANZIATI

Martedì 28 e mercoledì 29 dicembre

– Concerto pianistico di Veronica Rudian presso Auditorium San Carlo ore 21,00 CONFERMATO AL CHIUSO E GESTIBILE SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

– Concorso Pianistico “Città di Albenga – Memorial Maria Silvia Folco”, 34^ Edizione – Palazzo Oddo CONFERMATO AL CHIUSO E GESTIBILE SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Venerdì 31 dicembre

– “Ultimo dell’anno in piazza” aperitivo in musica dalle 18.00 presso i locali del centro storico con concerti in ogni piazza della città per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno ANNULLATO

Sabato 1 gennaio

– “Capodanno per i bambini” – Piazza del Popolo – ore 15.30 ANNULLATO

Domenica 2 gennaio

– Concerto “Armonie di note” selezione di musiche natalizie e non performate dal Coro di Andora diretto dal Maestro Massimiliano Viapiano a cura dell’Ass.ne Veggia Arbenga – Cattedrale San Michele – ore 21.00 CONFERMATO AL CHIUSO E GESTIBILE SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

– “Narrastorie – letture ad alta voce” con teatrino Kamishibai a tema natalizio per grandi e piccini a cura di Casa Cultural Albenga – Piazza San Michele – dalle ore 16.00 CONFERMATO CON POSTI A SEDERE DISTANZIATI

Mercoledì 5 gennaio

– “Presepe vivente” a cura delle associazioni ingaune – Piazza IV Novembre – dalle ore 16.00 CONFERMATO IN QUANTO GESTIBILE SULLA BASE DEE NUOVE DISPOSIZIONI

Giovedì 6 gennaio

– “La Befana dei Vigili del Fuoco scende dalle Torri” a cura del distaccamento di Albenga – Piazza San Michele – ore 16.00 ANNULLATO

– Concerto dell’Epifania- Performance del maestro Diego Trivellini e la sua fisarmonica “Ricordando Ennio Morriconi” a cura dell’Ass.ne Fidapa, sezione di Albenga – Auditorium San Carlo – ore 17.30 ANNULLATO

IL COMUNE RICORDA CHE PER DA OGGI E FINO AL PROSSIMO 16 GENNAIO SARA’ APERTA LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA DEL POPOLO NEL SEGUENTE ORARIO: dal lunedì al giovedì 14.30 -19.30 – venerdì sabato domenica e festivi 14.30 – 19.30 / 21.00 – 23.00

Affermano il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Abbiamo cercato di modificare la programmazione degli eventi con resilienza in base alla situazione pandemica del momento al fine di continuare ad animare la nostra città sia per aiutare le attività commerciali sia per continuare a salvaguardare la normalità di tutti i giorni. Purtroppo le ultime disposizioni normative limitano molto il campo d’azione di tutti noi al fine di salvaguardare il bene comune.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Fino all’ultimo abbiamo sperato di poter offrire ai nostri concittadini alcuni eventi in piazza, in particolare quelli di Capodanno con musica in tutte le piazzette del Centro Storico. Purtroppo le disposizioni adottate dal Governo durante la giornata di ieri a causa dell’aumento del numero di contagi ha reso necessario modificare ulteriormente il nostro calendario eventi. Ci auguriamo di poter tornare presto ad una normalità, con l’occasione voglio augurare a tutti i miei concittadini e ai visitatori che visiteranno il magnifico centro storico di Albenga con le sue proiezioni architetturali, buone feste”.