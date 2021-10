Savona. Silvio Auxilia, Maria Gabriella Branca e Francesco Rossello completano la giunta guidata dal neo sindaco Marco Russo, che sarà quindi formata da 9 assessori (come la precedente). Gli altri componenti dell’amministrazione Russo sono i nomi trapelati dalle indiscrezioni dei giorni scorsi: Elisa Di Padova (che sarà anche vice sindaco), Barbara Pasquali, Ilaria Becco, Nicoletta Negro, Lionello Parodi e Riccardo Viaggi.

Come promesso nei giorni scorsi dal primo cittadino di Savona la giunta è stata presentata entro il fine settimana. A 11 giorni dalla chiusura delle urne per il ballottaggio tra Russo e lo sfidante di centro destra Angelo Schirru e a 9 giorni dall’insediamento ufficiale a Palazzo Sisto, la città della Torretta ha la sua giunta.

I CRITERI DI FORMAZIONE: “QUALITA’ DELLE PERSONE, FUNZIONALITA’ PER IL PROGETTO E RAPPRESENTANZA”

“Durante tutta la campagna elettorale ho sottolineato numerose volte la centralità del nostro progetto di città, – ha spiegato Russo. – Questo progetto ha guidato tutta l’ampia alleanza che mi ha sostenuto, ha guidato la campagna elettorale stessa ed è stata la base del dialogo impostato con la città. Era inevitabile che il progetto guidasse anche la formazione della giunta. Sempre in campagna elettorale ho detto che avrei seguito tre criteri: qualità delle persone, funzionalità per il progetto e rappresentanza. Ne ho aggiunti altri due impliciti e che voglio esplicitare oggi: la predisposizione al gioco di squadra, perché questa è una giunta che rappresenta l’ampia alleanza che mi ha sostenuto, ma composta da persone che vogliono e sposano il criterio di fare gioco di squadra in senso stretto; il secondo elemento è la disponibilità a coinvolgere all’esterno“.

“L’Agenda che ho proposto alla città si basa su 4 chiavi: comunità, cultura, città strategica e sviluppo sostenibile. A queste si aggiunge il settore amministrativo. Per ogni area-chiave ho attribuito le deleghe che corrispondono al settore dopodiché ho attribuito le deleghe agli assessori, tendenzialmente non corrispondenti ad una singola area, ma a più aree. La nostra Agenda si basa sulla connessione dei temi: non esistono compartimenti stagni o separati, ma presuppone grande interconnessione”.

“Tra le deleghe che ho tenuto, tutte strategiche e fondamentali, vorrei dare particolare risalto in questo momento a quella alle pari opportunità: una tema importante, anche perché oggi è davvero un giorno particolare da questo punto di vista. Voglio cogliere questa occasione per ricordare che due giorni fa il Parlamento (con l’affossamento del Ddl Zan) ha segnato una pagina brutta per il nostro Paese. Ha marcato una distanza tra il Parlamento stesso e la società. Un qualcosa che definirei davvero quasi imbarazzante. Questo rende la mia scelta, di tenere questa delega, una sorta di segnale e di garanzia che questa amministrazione lavorerà in sintonia con il paese”. Il sindaco Marco Russo, infatti, terrà per sé pulizia della città, governance della città e rapporti comprensoriali, cooperazione internazionale, città porto, protezione civile, rapporti città campus, pari opportunità e salute territoriale.

Marco Russo presenta la nuova giunta di Savona

DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI

“Questa giunta è soltanto uno dei tasselli del governo della città – ha aggiunto Russo – Voglio enfatizzare il ruolo del consiglio comunale e lo faremo in modi diversi, innanzitutto attraverso le deleghe ai consiglieri: oggi non è ancora consentito da una normativa interna conferire incarichi, ma faremo sì (con una modifica regolamentare) che ciò possa avvenire. Noi abbiamo un consiglio comunale di grande valore, con persone di grande competenza, giovani con qualità improntati e ho ritenuto opportuno che nel progetto di sviluppo dell’amministrazione debbano avere ruoli significativi, attraverso le deleghe, ma anche con la condivisione del lavoro tra assessore e consiglieri. Avranno un ruolo ulteriore: fare da collegamento tra amministrazione e resto della città. Abbiamo tante persone candidate che non sono riuscite ad entrare, persone che non si sono candidate ma hanno portato le loro competenze: la nostra intenzione è di continuare a coinvolgere tutti, perché coinvolgere la città è un elemento fondamentale, che coltiveremo. Giunta, consiglio esterno questa è la catena su cui ci baseremo. Sappiate che la giunta è soltanto una gamba dell’architettura di governo della città che vedo in termini molto più estesi”.

CINQUE DONNE E QUATTRO UOMINI

“Concludo dicendo che sono felice di poter presentare questa giunta perché, non solo risponde ai criteri che ho indicato, ma è composta da persone con le quali sono sicuro condivideremo un percorso e un lavoro importante: sono persone predisposte alla sperimentazione e all’innovazione. Una squadra che vede la presenza preponderante delle donne in ruoli chiave dell’amministrazione, come mai in passato: dal vicesindaco ad altri assessorati chiave. Presento alla città questa amministrazione, che ha il fermo impegno di portare avanti l’Agenda e gli impegni presi con la città, con cui condivideremo sempre il nostro lavoro. A Savona c’è un clima positivo e di nuova speranza che noi abbiamo il dovere di curare, alimentare e sviluppare. E’ un impegno forte che ci assumiamo e guiderà la nostra azione amministrativa”.

Russo, forte del suo consenso personale, si è imposto sui partiti (lo aveva dichiarato che non avrebbe subito alcuna ingerenza dalle forze politiche perchè era un civico e si era presentato con un suo progetto) ed è riuscito ad avere nella sua squadra quattro assessori legati al Laboratorio (sono alcune delle “menti” che lo hanno aiutato a redigere l’Agenda) e al Patto per Savona. Russo ha aggiunto: “La scelta della giunta è stata fatta in solitaria, perché ho sentito che fosse mia responsabilità fare questo: sono certo che le forze politiche, come i tanti cittadini che mi hanno sostenuto, così come hanno approvato e contribuito a portare avanti la nostra proposta, allo stesso modo potranno riconoscersi in questa giunta che risponde a criteri di qualità, funzionalità al progetto e rappresentanza”.

E circa la presidenza del consiglio specifica che “spetterà al consiglio stesso decidere“.

LA PRESENTAZIONE

GLI ASSESSORATI E LE DELEGHE

Elisa Di Padova: scuola, commecio e eventi (politiche educative e formazione, integrazione scuola e città e citta universitaria, eventi e manifestazioni, comunicazione, terziario, commercio e servizi)

Lionello Parodi: cura della città (lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, edilizia scolastica, spazi di comunità, prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, servizi cimiteriali)

Ilaria Becco: pianificazione territoriale e rigenerazione urbana (coordinamento dell’agenda urbana europea, coordinamento dei fondi europei, urbanistica, edilizia privata, mobilità sostenibile e politiche di trasporto pubblico, campus, promozione politiche comprensoriali)

Riccardo Viaggi: welfare e comunità (politiche socio sanitarie, politiche per la persona e terzo settore, politiche abitative, città accessibile, inclusione e integrazione, politiche per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, coordinamento politiche per i quartieri, politiche per il tempo libero, giovani, campus)

Francesco Rossello: sviluppo economico e sport (coordinamento per l’attuazione dell’Agenda, attività produttive, politiche per il lavoro, rapporti con il campus, infrastrutture, politiche per lo sport, transizione energetica, promozione di politiche comprensoriali)

Maria Gabriella Branca: educazione alla cittadinanza attiva (personale, servizi demografici, transizione digitale, politiche per lo sviluppo agroalimentare, partecipazione e decentramento)

Nicoletta Negro: politiche comprensoriali della cultura e del turismo (politiche culturali, turismo e marketing, valorizzazione dei contenitori culturali)

Silvio Auxilia: bilancio e patrimonio (bilancio, patrimonio, economato, tributi, società partecipate)

Barbara Pasquali: città vivibile (legalità, trasparenza e anticorruzione, politiche integrate per la sicurezza, polizia urbana, transizione ecologica e politiche innovative per il ciclo dei rifiuti, promozione di politiche comprensoriali).