Russo sceglie 9 assessori, Meles attacca: “Con Caprioglio non erano troppi? Deleghe bislacche per giustificarli”

Savona. “Attribuzione di deleghe bislacche che sembrano più delle etichette fantascientifiche per giustificare il fatto che si mantengono nove assessori, quando ne basterebbero sei”. A dirlo è il consigliere comunale pentastellato Manuel Meles che commenta duramente il numero degli assessori ad appena tre ore della presentazione ufficiale della giunta.

“Il centrosinistra ha già dimenticato che si è espresso contro l’aumento degli assessori da otto a nove voluto dal centrodestra e nel 2016, quando era candidata Cristina Battaglia, ne proponeva addirittura cinque“, ha ricordato Meles.

Sono, infatti, 9 i componenti dell’amministrazione Russo. Nel 2018, quando l’ex sindaco Ilaria Caprioglio nel rimpasto di giunta ha nominato il nono assessore il capogruppo del Partito Democratico Barbara Pasquali aveva sollevato la polemica e aveva combattuto duramente la scelta dell’ex numero uno di Palazzo Sisto.

Russo durante la presentazione ha detto che non ci sono state critiche da parte dei Dem: “Non mi sono preoccupato delle possibili polemiche all’interno della coalizione”. E ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a non diminuire il numero: “Ho mantenuto gli assessori che c’erano prima. La notra agenda è molto complessa, articolata e ampia e ognuno ha ruoli molto impegnativi. Il mio obiettivo era distribuire le tante incombenze e impegni che l’amministrazione si è proposta di assumere condividendoli con le persone che ritenevo funzionali”.