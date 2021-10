Savona, gli auguri per la Giunta dalla sezione ligure di Sinistra Italiana: “Branca affronterà incarico con impegno e intelligenza”

Savona. “Una svolta per la città di Savona che può significare una inversione di tendenza per tutta la Liguria, a partire dalle comunali del prossimo anno a Genova e La Spezia. Ogni tanto una gioia. E che gioia! Buon lavoro al sindaco di Savona Marco Russo e alla nuova giunta presentata oggi”. E’ così che Sinistra Italiana Liguria dà il benvenuto alla nuova amministrazione comunale savonese.

“In particolare vogliamo fare le congratulazioni e augurare un buon inizio alla nostra consigliera comunale Maria Gabriella Branca che è diventata assessore – riprendono i membri del partito di sinistra -. Sono state premiate le sue competenze, la sua energia, la sua determinazione. Si tratta di un riconoscimento importante e meritato, in primo luogo alle abilità personali e alla passione di Gabriella ma anche alla forza progettuale della lista Sinistra per Savona”.

“Le deleghe attribuitele dal sindaco, infatti, riguardano alcuni temi decisivi sia dell’architettura istituzionale e della funzionalità del Comune, sia soprattutto della ricostruzione di rapporti positivi e partecipativi tra la cittadinanza, soprattutto quella delle periferie, e gli organismi politici decisionali – aggiungono -. Tutti argomenti che sono stati al centro della campagna elettorale di Gabriella e della lista Sinistra per Savona”.

“L’alto tasso di astensionismo di questa tornata elettorale ha dimostrato ancora una volta quanto queste tematiche siano centrali. Siamo sicuri che Gabriella, insieme a tutta la squadra, avrà l’impegno e l’intelligenza necessari per affrontare le grandi sfide che l’attendono. Vogliamo infine augurare in bocca al lupo a Luigi Lanza che subentrerà a Gabriella in consiglio comunale. L’entrata di un giovane in gamba in consiglio ci riempie di orgoglio e ci fa ben sperare nel futuro” dichiarano da Sinistra Italiana Liguria.

“La comunità di Sinistra Italiana savonese e regionale ha lavorato e si è impegnata molto con un lavoro collettivo e appassionato per raggiungere questo felice risultato” concludono.