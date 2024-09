Dolcissima Pietra, SportUp nel centro di Savona, Laigueglia in festa per San Matteo: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Appuntamenti golosi, musica, spettacoli e cultura. Quello dell’equinozio di autunno sarà un weekend ricco di appuntamenti da non perdere a cominciare dalla ventesima edizione di Dolcissima Pietra che porterà laboratori, showcooking, incontri tematici e tantissimi espositori nel centro del comune rivierasco. A Savona invece protagonista sarà lo sport con la terza edizione di SportUp, mentre a Laigueglia c’è la festa di San Matteo. Non mancheranno poi gli appuntamenti culturali e musicali come Albissola Comics, l’open Day della scuola savonese Nati da un Sogno e la “Lectura Dantis” a Noli dove si corre anche la gara Trail delle Streghe. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

DOLCISSIMA PIETRA SPEGNE 20 CANDELINE

Da sabato 21 settembre a domenica 22 settembre, torna a Pietra Ligure la ventesima edizione di Dolcissima Pietra con il suo programma ricco di attività quali: laboratori, showcooking, incontri tematici, corsi di cucina oltre alla sua ampia area di espositori provenienti da tutta Italia, che proporranno le tipicità del nostro made in Italy. Una delle novità di questa ventesima edizione, sarà il potenziamento del contenitore culturale Bellissima, che vedrà la presenza di grandi ospiti. Il programma prevede, l’inaugurazione dell’area Sabato 21 settembre alle ore 10.30 con la presentazione del tema: “L’unico vero realista è il visionario” una celebre frase del regista Federico Fellini.

Il tema sarà declinato in diversi settori dalla pasticceria alla cultura, passando per il mondo dello sport e sarà inaugurato dalla Chef e Pasticcere Valerio Angelino Catella presso l’area Meeting della Dolcezza.

A seguire il taglio del nastro e la degustazione della torta dedicata ai 20 anni della manifestazione, realizzata dalla pasticcera Martina Operto della Pasticceria Moggia di Pietra Ligure, vincitrice di due edizioni del contest Dolcissimo, trampolino di lancio per essere, in seguito, selezionata dal famoso Buddy, il Boss delle torte.

TERZA EDIZIONE DI SPORTUP A SAVONA

Giunta alla terza edizione, torna SportUp Savona, la manifestazione, organizzata da AD Communication in collaborazione con il Comune di Savona. Le aree interessate alla manifestazione saranno Piazza Sisto IV, Via Manzoni, Via Astengo, Piazza Pertini, Corso Italia e la zona della Darsena sotto alla Torretta. Si parte venerdì 20 settembre alle 17.30 con una suggestiva cerimonia di apertura In Piazza Sisto, alla quale seguirà la ormai tradizionale parata per le vie della città, guidata dalla Banda Forzano, e dalla Mascotte della manifestazione Baletta. La parata terminerà poi in Piazza Pertini con un festoso concerto con musica anni 80 insieme ai “Sound Machinery”.

Sabato 21 e Domenica 22, come consueto, dalle 9 alle 19, spazio alle attività sportive in tutte le zone indicate, con tante novità, mentre lo show del Sabato sera, nell’edizione 2024, si svolgerà nella zona della Darsena antistante la Torretta.

Anche quest’anno tutta la programmazione sarà disponibile, per smarthphone e device, su SPORT APP, facilmente raggiungibile attraverso QR Code sparsi su tutta l’area della manifestazione.

A LAIGUEGLIA LA FESTA DI SAN MATTEO

Più eventi, più attrazioni, più divertimento e occasioni di svago. A Laigueglia è iniziato il conto alla rovescia per la quarantaduesima edizione della Fiera di San Matteo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario 2024. Si comincia venerdì 20 settembre e si andrà avanti sino a domenica 22 settembre. Al centro dell’evento di fine settembre ci saranno espositori qualificati con le migliori produzioni artigianali, agroalimentari e vitivinicole di Liguria e basso Piemonte a fare da contorno laboratori, passeggiate, regate, musica e naturalmente lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Il cuore della manifestazione è il caratteristico centro storico del borgo marinaro con stand dedicati all’artigianato ed ai prodotti del territorio dislocati nelle tipiche piazzette.

TORNA ALBISSOLA COMICS

Tutto pronto per la tredicesima edizione di Albissola Comics, un appuntamento ormai consolidato nella storia del territorio e nell’animo degli affezionati appassionati. Particolarmente ricco il carnet di autori che saranno presenti nel week end del 21 e 22 settembre, un gruppo che difficilmente è possibile incontrare tutti insieme anche in manifestazioni dai numeri maggiori e – a torto o a ragione – particolarmente blasonate.

Andiamo a effettuarne una veloce carrellata. Iniziamo con i grandi ospiti stranieri: un duo particolarmente di prestigio. Partiamo da Yoshiko Watanabe, storica animatrice e fumettista giapponese, collaboratrice diretta del leggendario Osamu Tezuka, per proseguire con il grandissimo Enrique Breccia, non solo figlio dell’immenso Alberto, ma da decenni autore fondamentale, versatile e imprescindibile di per sé per tutto il proprio lavoro, sia in Argentina, che in casa Marvel e DC, che per la nostrana Sergio Bonelli Editore.

Sul fronte degli autori italiani, iniziamo con alcuni mostri sacri quali Massimo Rotundo (Brendon, Sera Torbara, Volto Nascosto, Tex, sono solo alcuni dei popolari personaggi sui quali il nostro ha dato il proprio contributo oltre che con una significativa collaborazione per numerosi capolavori cinematografici, sia a livello di storyboard che di disegni per i costumi), Majo (una delle matite più importanti di Dampyr, ma anche noto per Tex), Laura Zuccheri (una delle più esaltantidisegnatrici in circolazione, anch’ella nota per il suo “Texone” oltre che per il suo lavoro in terra francese), Barbara Canepa (un’altra grande autrice italiana note per serie Disney di grande successo e per il suo lavoro in Francia), la colorista di molte prestigiose bande dessiné Silvia Fabris, Paolo Deplano (anch’egli noto soprattutto per le sue serie pubblicate in Francia).

OPEN DAY ALLA SCUOLA NATI DA UN SOGNO

Sabato 21 settembre, dalle 15 alle 19, torna l’appuntamento con l’open day della scuola Nati da un Sogno Academy di Savona. Per l’occasione sarà possibile conoscere tutti gli insegnanti, prendere tutti i programmi dei corsi e prenotare delle lezioni gratuite. Durante l’open day ci sarà merenda per tutti e tante bellissime sorprese. Inoltre dal 23 al 28 settembre ci sarà la settimana open in cui potrete provare tutte le lezioni gratuitamente.

LECTURA DANTIS A NOLI

Storia e lettura, insieme a tradizioni marinaresche, si fondono nell’appuntamento immancabile con “Lectura Dantis”, evento promosso dalla Fondazione Culturale Sant’Antonio di Noli per sabato 21 settembre alle 21 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Vescovado di Noli. L’evento inizierà con i primi 3 canti dell’inferno per poi proseguire, in un progetto pluriennale, con i principali canti della Divina Commedia.

TORNA IL TRAIL DELLE STREGHE

Sale la febbre per il Trail delle Streghe, la sfida offroad di Noli che torna in calendario per il prossimo 22 settembre per la sua quarta edizione. La manifestazione di Noli pur essendo ancora molto giovane è ormai una classica del calendario ligure offroad, uno dei quegli appuntamenti da non perdere anche grazie alla sua proposta agonistica molto variegata. Il percorso principale è di 41 km per 2.250 metri di dislivello, un tracciato sicuramente impegnativo che garantisce a coloro che lo completano 2 punti Itra. Il medio è di 16 km per 1.000 metri, per ci sono i tracciati non competitivi di 9 km per 450 metri e la camminata di 5 km per 300 metri.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

SABATO 21 SETTEMBRE alle ore 10.00 torna l’atteso appuntamento dedicato allo slow #trekking con gli asini, una passeggiata di due ore immersi nel verde lungo i sentieri del nostro magnifico #entroterra (l’iniziativa sarà riproposta sabato 12 ottobre e sabato 16 novembre).

Alle ore 15.00 si rinnova il format VITA IN FATTORIA. E alle ore 16.00 spazio al BATTESIMO DELLA SELLA.

DOMENICA 22 SETTEMBRE alle ore 11.00 VITA IN MANEGGIO, mentre alle ore 15.00 GIRETTO NEL PARCO CON I CAVALLI. Infine, alle ore 16.00, GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI, il tutto sempre in compagnia e con l’assistenza del nostro staff…

Il nostro staff sarà a disposizione nel weekend per le attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

