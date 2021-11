Savona. Un assaggio lo avevamo avuto già in campagna elettorale, quando a ridosso del voto era nata una pagina Facebook dal titolo tutt’altro che serio: “Beline per Marco Russo”. Una pagina che ogni giorno proponeva slogan elettorali quantomeno improbabili e narrava le “gesta” del candidato sindaco: una volta attribuendogli poteri paranormali, un’altra mitizzando gesti banali, un’altra ancora deridendolo apertamente per la vastità del programma o attribuendogli colpe per ogni sventura umana.

Prima di diventare sindaco, insomma, Marco Russo era già diventato “primo cittadino del web savonese”: i meme su di lui (ma anche, talvolta, sugli avversari) spuntavano sulle bacheche degli elettori e da lì rimbalzavano da un cellulare all’altro, inoltrati su Whatsapp. Lo scopo era chiaro fin dalla descrizione della Pagina: “In questa campagna elettorale savonese, caratterizzata dalle accuse più assurde ed incredibili fatte al candidato Marco Russo, un manipolo di belinoni ha deciso di prenderla sul ridere“. E così giù di accuse infamanti come aver fatto il pesto con le noci, o peggio ancora “non aver mosso un dito” quando i genovesi interrarono il porto. E poi immagini esclusive del primo ingresso del neosindaco in ufficio (in realtà Freddie Mercury vestito da donna), o fotografie di Bossi che mostrava a Russo il dito medio per bocciare le sue proposte.

In origine, in realtà, era stato Luca Aschei a scegliere un approccio più “leggero” alla campagna elettorale: sulla pagina della sua lista, Andare Oltre, erano comparsi diversi santini elettorali quantomeno “alternativi”. Poi, però, le Beline avevano preso il sopravvento, complice probabilmente il bacino di elettorato più vasto. E il Russo-style (o meglio, quello dei suoi fan) ha fatto scuola, dando vita anche a qualche tentativo di imitazione. Reazione che le Beline naturalmente avevano accolto “a loro modo”, attribuendo all’avversario Angelo Schirru capacità e lungimiranza degne di un supereroe (il candidato sindaco del centrodestra sarebbe stato in grado addirittura di collegare Savona con Messina nei primi 100 giorni di mandato).

Ora che è sindaco, però, Russo “raddoppia”. Non più solo le Beline (che pure stanno continuando la loro attività), ma una nuova Pagina (anzi, tecnicamente un “Personaggio politico”) a celebrarne il ruolo conquistato alle urne: “Il Nuovo Sindaco di Savona fa cose”. D’altronde la campagna elettorale è finita e ora bisogna passare all’azione. Così, la prima immagine ritrae “Marco Russo in riunione con la nuova giunta” mostrando il sindaco, di spalle, arringare una moltitudine di persone. Una gag per ironizzare sulle polemiche degli ultimi giorni legate alla scelta di nominare ben 9 assessori, e gli hashtag lo dimostrano: “Giusto due assessori, lo prevede l’Agenda”. Ma la lettura può anche essere doppia, con una frecciata allo sbilanciamento a sinistra della coalizione di Russo: l’immagine infatti mostra in realtà il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer nel 1983 a Reggio Emilia.

La pagina risulta nata oggi pomeriggio, e ad ora ha solamente un post. Presto, dunque, per dire se avrà lo stesso “successo” delle Beline (che hanno solo 334 follower, ma che con i loro meme hanno ottenuto molta eco nelle ultime settimane). Non resta che comprare i popcorn e attendere il 9 novembre, giorno del primo consiglio comunale, per vedere come “Il Nuovo Sindaco di Savona fa cose” e le “Beline per Marco Russo” celebreranno l’occasione. La sfida è lanciata.