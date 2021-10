Savona, martedì 9 il primo consiglio comunale dell’amministrazione Russo

Savona. Dopo aver composto la giunta, si apre finalmente il sipario per seguire il primo consiglio comunale della nuova amministrazione Russo a Savona.

L’appuntamento è per martedì 9 novembre alle ore 15. La riunione avverrà in diretta streaming: chiunque potrà seguirla nel rispetto delle regole Covid.

Oltre il giuramento del sindaco, nella seduta pubblica avverrà la convalida degli eletti, l’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale. Inoltre, ci sarà tempo per l’elezione dei componenti della commissione elettorale comunale e per la nomina della commissione per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari.