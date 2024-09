Regionali, l’ex sindaco di Savona Ilaria Caprioglio candidata nella lista civica di Bucci

Savona. L’ex sindaco di Savona Ilaria Caprioglio è candidata consigliere regionale nella lista civica di Marco Bucci.

“Nell’ottobre del 2021 avevo passato le consegne al nuovo Sindaco di Savona e, a distanza di tre anni, ho firmato l’accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale – annuncia in una nota Caprioglio -. Essere sindaco aveva rappresentato un’enorme responsabilità affrontata con impegno e onestà nell’esclusivo interesse della comunità; avevo avuto il privilegio di compiere quell’esperienza amministrativa, ancorché caratterizzata da crisi finanziaria, gravi eventi alluvionali e pandemia, portando con fermezza ai tavoli regionali le istanze del nostro territorio orgogliosa di non aver mai abdicato ai miei principi per piegarmi a deprecabili logiche di partito”.

Avvocato ed ex sindaco di Savona dal 2016 al 2021, è stata coordinatore del Tavolo tecnico sulle dipendenze presso il Ministero della Salute e autore di saggi su tematiche socio-pedagogiche, ora lavora nel settore del turismo sostenibile occupandosi di progetti di alta formazione per le pubbliche amministrazioni. Collabora con la Procura Generale dello Sport presso il CONI in materia di Safeguarding policy.

“In questi ultimi anni – prosegue – sono tornata alla mia professione e all’impegno nel sociale, osservando da lontano il mondo della politica con la consapevolezza che mi sarei messa, nuovamente, a disposizione quando i tempi fossero stati maturi. La democrazia è un difficile percorso di partecipazione e rispetto: indifferenza e superficialità sono i nuovi nemici da combattere e l’esigua percentuale di coloro che si reca alle urne è un plastico esempio della diminuzione di fiducia. Auspico di poter coltivare insieme la fiducia con dedizione e perseveranza per il futuro e la centralità del nostro Territorio.”