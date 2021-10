Carola e Vittoria ospiti all’Accademia di Rafa Nadal: la loro “partita sui tetti” ha fatto il giro del mondo

Finale Ligure. Lo aveva promesso il campionissimo Roger Federer durante la sua visita a Finale Ligure per girare uno spot pubblicitario. E ha mantenuto la parola data: dai tetti di Finale alla Spagna, e più precisamente sull’isola di Maiorca, all’Accademia di un altro grande campione, Rafael Nadal, dove resteranno per una settimana.

È l’ennesimo capitolo della favola vissuta dalle giovani Carola Pessina e Vittoria Oliveri, allieve del Tennis Club di Finale, reso noto dalla Federtennis attraverso la sua pagina social, con tanto di foto che le ritrae insieme al tennista spagnolo.

IVG.it fu il primo giornale a rilanciare il filmato e la notizia della loro “partita sui tetti” durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus che, nel giro di pochi giorni, finì addirittura sulla prima pagina del “New York Times” (qui l’intervista al maestro delle due giovani, Dionisio Poggi).

Un match sui generis che è poi entrato in spot pubblicitari di grandi brand come Barilla, dove le giovani tenniste hanno effettuato qualche scambio con Federer, e in quello della Nike dal titolo “You can’t stop us”, ma non solo.

Sono state citate nel discorso della commissaria europea Ursula von der Leyen, che le ha poi incontrate a Roma; sono state invitate a Parma per il torneo Wta 25o, dove hanno avuto l’occasione di palleggiare con la 17enne americana Cori Gauff; hanno ricevuto la bandiera ufficiale della Liguria dalle mani del presidente Giovanni Toti.

Tra i sostenitori di Vittoria e Carola, anche l’ex capitano della Juventus e campione del mondo Alessandro Del Piero, che ha realizzato un video a loro dedicato.