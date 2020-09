Europa, Von Der Leyen cita Carola e Vittoria di Finale: “Un esempio per tutta l’Unione Europea”

Finale Ligure. “Un’Europa nuova” che deve svolgere un “ruolo vitale nel mondo e creare nuova vitalità al suo interno per superare le proprie differenze”. Come? “Seguendo l’esempio di giovani fantastici, come le tenniste liguri (di Finale Ligure), Carola e Vittoria, la cui immagine mi è rimasta nel cuore”.

Parole emozionanti e cariche di sentimento, con un riferimento preciso a Vittoria Oliveri e Carola Pessina del Tennis Club di Finale. Sono state pronunciate, pochi minuti fa, dal presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, che le ha citate nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, all’Eurocamera, a Bruxelles.

IVG.it fu il primo giornale a rilanciare il filmato e la notizia della “partita sui tetti” durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus che, nel giro di pochi giorni, finì addirittura sulla prima pagina del “New York Times” (qui l’intervista al maestro delle due giovani, Dionisio Poggi).

Ecco l’estratto del suo discorso, trasformato poi anche nel soggetto di un tweet dedicato proprio alle due ragazze finalesi: “Il mondo in cui vogliamo vivere è un mondo in cui siamo uniti nella diversità e nelle avversità, dove lavoriamo insieme e ci sosteniamo nei momenti difficili”, ha spiegato Von der Leyen.

“Un mondo più forte, rispettoso e sano, che dobbiamo costruire oggi per i nostri figli. Ma mentre noi cerchiamo di insegnare la vita ai nostri figli, loro insegnano a noi quella che è la vita. Quest’anno, ci hanno mostrato fino a che punto questo è vero. Possiamo parlare di milioni di giovani che chiedono un cambiamento per un mondo più sano e di centinaia di migliaia di magnifici arcobaleni di solidarietà da loro realizzati e apposti sulle finestre di tutta Europa”.

One image stuck in my mind from the last 6 difficult months. Carola and Vittoria, the two young girls playing tennis between the rooftops of Liguria. It’s not just the talent of the girls that sticks out. It’s the lesson behind it: not allowing obstacles stand in your way. #SOTEU https://t.co/OrcPdwPCGc

