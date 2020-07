Finale Ligure. Già una volta la loro abilità tennistica aveva fatto il giro del mondo, con la notizia della loro “partita a tennis sui tetti” che era finita addirittura sulla prima pagina del “New York Times” (qui l’intervista al maestro delle due giovani, Dionisio Poggi).

Ora le due giovanissime atlete finalesi Vittoria Oliveri e Carola Pessina, del Tennis Club di Finale, sono diventate protagoniste di altri due video, destinati ad essere visti da un pubblico altrettanto grande.

E’ uscito in questi giorni, infatti, lo spot della Barilla che le due giovanissime tenniste hanno realizzato qualche settimana fa insieme al campione Roger Federer, testimonial della celebre azienda italiana, il quale per l’occasione si era recato proprio a Finale Ligure per giocare a sua volta una “partita a tennis sui tetti” insieme a Vittoria e Carola.

Il video inizia con una sorta di candid-camera: gli autori hanno chiesto loro di raccontare come fosse nata l’idea di organizzare questa partita a distanza e di confessare quale sia il loro giocatore preferito. Accertato si trattava (per fortuna) proprio di Federer, ecco arrivare la sorpresa: il campione svizzero ha raggiunto le due ragazze che, visibilmente emozionate, hanno giocato con lui da un tetto all’altro. E il campione svizzero ha ammesso di apprezzare molto la partita d’alta quota giocata con sullo sfondo le alture finalesi, a loro volta famose e conosciute a tutti gli amanti degli sport outdoor.

Dopo qualche palla finita inavvertitamente in strada (e addirittura “into the macchina”, come specificato da Federer) e autografi e selfie d’obbligo, niente di meglio di un piatto di pasta (rigorosamente Barilla) per recuperare le energie perdute.

Federer ha confessato che “è sempre un momento molto speciale della mia carriera di tennista sorprendere un fan o un bambino, così come mi è capitato di fare con Carola e Vittoria. E’ stato fantastico. Ho giocato in molti posti fantastici in giro per il mondo, ma questa è stata un’esperienza davvero speciale, abbiamo dimostrato che si può giocare e divertirsi ovunque. Mi sono davvero divertito moltissimo”.

Concluso lo spot ecco arrivare l’altra sorpresa: Federer e Barilla hanno regalato alle ragazze due posti al summer camp della Rafael Nadal Acadamy. Un’esperienza che le porterà a stretto contatto con l’altro grande campione della nostra generazione.

E sempre in questi giorni Nike ha pubblicato lo spot della nuova campagna “You can’t stop us”, che mostra come niente (nemmeno un’epidemia mondiale) possa fermare gli appassionati di sport.

Esattamente come accaduto per le due giovanissime tenniste finalesi, che appaiono al secondo 45 mentre giocano la loro ormai celebre partita.