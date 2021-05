Da Finale alla partita sui tetti che le ha rese un simbolo nel mondo: le tenniste Carola e Vittoria ricevono la bandiera della Liguria - IVG.it

Liguria. Avevano iniziato per gioco e oggi sono diventate un simbolo internazionale di tenacia e passione nonostante la pandemia. Carola Pessina e Vittoria Olivieri, le giovanissime tenniste protagoniste della partita sui tetti di Finale Ligure lo scorso aprile, hanno ricevuto oggi nella sala Trasparenza della Regione la bandiera ufficiale della Liguria. Alla consegna erano presenti il presidente Giovanni Toti e l’assessora allo Sport Simona Ferro.

“Non è una cosa da tutti i giorni sentirci così importanti – hanno commentato Carola e Vittoria -. Aver portato la nostra regione in tutti il mondo è un grandissimo orgoglio“. La settimana scorsa sono state invitate a Parma per il torneo Wta 25o e hanno avuto l’occasione di palleggiare con la 17enne americana Cori Gauff, mentre venerdì hanno incontrato a Roma la commissaria europea Ursula von der Leyen che le aveva citate nel discorso all’Europa: “Una bellissima esperienza”, dicono le tenniste.

“È un grandissimo onore per noi liguri. In questi mesi particolarmente difficili, contrassegnati da momenti difficili per lo sport, Carola e Vittoria simboleggiano che lo sport non è morto ma che deve andare avanti. E proprio per questo vogliamo che portino alto il nome della nostra regione in tutto il mondo e in tutti i luoghi che auguro loro di poter toccare”, commenta l’assessora Ferro.

Nei loro sogni c’è sempre lo sport che le ha rese famose nel mondo. “Io non credo di essere così brava per poter lavorare nel tennis, ma mi piacerebbe giocare il più possibile”, dice Vittoria, 14 anni. “Io invece vorrei diventare una tennista – spiega Carola, 12 anni -. Mi piace davvero tanto il tennis, spero un giorno di diventare forte e di essere ricordata non solo come quella dei tetti”.