Laigueglia. Biglietti gratis, compresi nel prezzo del ticket di ingresso, e con tanto di cartelloni esplicativi (con elenco e orari delle corse) alla casse e proiezione degli stessi sui maxischermi, a partire dalle 4 di notte, per informare la clientela.

Il Covid ha cambiato tante abitudini della nostra vita e ha reso necessaria l’adozione di misure e iniziative aggiuntive, e precedentemente non previste, in termini di sicurezza.

“Proprio per evitare la possibile formazione di assembramenti, i rischi di schiamazzi e per tutelare l’incolumità dei giovani, costretti ad attendere gli autobus o a fare ritorno a piedi, è nato un questo accordo con Tpl Linea di cui siamo fieri e orgogliosi. Il Covid ha cambiato le nostre abitudini di vita e, pian piano, ci stiamo adattando, mettendo la sicurezza e il benessere dei clienti, come sempre, al primo posto”, ha spiegato il patron de La Suerte Angelo Pisella.

Due corse aggiuntive, a partire dalle 5 di mattina e, soprattutto, la possibilità di avere i biglietti del pullman gratis, richiedendoli alla cassa del locale al momento del pagamento.

E così, dopo la discoteca Le Vele di Alassio (leggi qui), il servizio sarà operativo già da questa sera anche a La Suerte e durerà per tutta la stagione estiva nelle serate di apertura della discoteca.

L’iniziativa, come anticipato, sarà spiegata anche attraverso i maxischermi del locale e un’apposita cartellonistica, informando sugli orari di transito degli autobus nei pressi della discoteca, unitamente alla possibilità di ottenere gratuitamente i biglietti per quanti ne faranno richiesta. Previsto anche un biglietto integrato: ingresso e autobus.

TPL Linea, inoltre, ha fatto sapere di “aver già iniziato l’azione di potenziamento del servizio di trasporto con nuove corse in direzione Andora e in direzione Finale Ligure, con l’obiettivo di favorire una mobilità attraverso i bus dell’azienda di trasporto pubblico locale savonese”.