"Ci vediamo alla Suerte": riapre il luogo simbolo della movida, un brivido per gli appassionati - IVG.it

Laigueglia/Albisola. “Ci vediamo alla Suerte”, e un brivido corre per la schiena degli amanti della movida. Sì, la Suerte riapre anche se non subito. Lo farà giovedì 20 maggio, non come discoteca – ovviamente – ma come ristorante e cocktail bar, con musica di sottofondo. Ma tant’è, il nome e il posto sono quelli, lo scenario e il panorama impareggiabili, gli amici saranno gli stessi e ritrovarsi lì sarà bello e un po’ esclusivo, dopo tanto tempo.

Spiega il patron Angelo Pisella: “Al primo piano, a bordo piscina, ci sarà il cocktail bar. Scendendo troveremo le varie terrazze per la ristorazione, che in un secondo tempo potremo differenziare con due offerte diverse. In basso la spiaggia, con l’aperitivo alle 18”.

Dal 20 maggio, con questa formula, la Suerte sarà aperta tutti i giorni “ovviamente – conclude Pisella – rispettando tutte le disposizioni e gli orari di legge”.

Ancor prima riapriranno i Golden Beach di Albisola che saranno disponibili già da questo week end. Dice Giacomo Canale: “Apriremo sabato 1 e domenica 2 maggio, meteo permettendo, come ristorante e bar. Guardando le previsioni, forse più domenica che sabato, ma speriamo bene”.

Formula, orari e ovviamente precauzioni saranno gli stessi della Suerte. “A maggio – conclude Canale – ci saremo solo nei week end, da giugno tutti i giorni, sperando sempre che le disposizioni di legge consentano prima o poi di aumentare la nostra offerta”.

Si riaccendono le luci sui must della movida, anche in questo caso un segnale importante di ripartenza.