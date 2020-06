La Riviera torna a ballare, grande inaugurazione a Le Vele. Fiori: “È iniziata davvero l’estate”

Alassio. La settimana scorsa a fare da apripista era stato Angelo Pisella con la sua “La Suerte”, a Laigueglia. E a distanza di una settimana, a rompere definitivamente il ghiaccio, è toccato a “Le Vele” di Alassio, che hanno inaugurato ieri (25 giugno) la propria stagione estiva.

Si è trattato, a dire il vero, solo del primo di una quattro giorni (ancora oggi, domani e domenica) studiata appositamente sia per festeggiare il via libera alle discoteche dopo il lockdown (cosa che, per lungo tempo, era sembrata al limite dell’impossibile) sia per diluire le presenze in modo da evitare folla e assembramenti.

Prenotazioni obbligatorie, idem le mascherine, controlli rigorosi con termo scanner all’ingresso, ma anche percorsi dedicati all’interno del locale per evitare ressa, in particolare nella zona bar e fuori dai bagni.

Imposizioni obbligatorie, che non hanno però scoraggiato giovani e non che, alla prima “chiamata” del titolare del locale Niccolò Fiori, hanno risposto “presenti”, dimostrando la grandissima voglia sopita in ciascuno di tornare a ballare e a divertirsi, seppur in sicurezza.

“Non posso che ritenermi soddisfatto per l’apertura di ieri sera, – ha dichiarato il titolare de ‘Le Vele’ Alassio. – Fino ad un mese fa, c’era il rischio concreto di saltare l’intera stagione estiva 2020 e, addirittura, si parlava di un’apertura dei locali da ballo a marzo 2021. Ma grazie prima alla volontà del Governo regionale della Liguria e poi alla disponibilità e serietà dimostrata dalla nostra clientela, che ha accettato la prenotazione obbligatoria e l’uso della mascherina, penso di poter dire che abbiamo rotto il ghiaccio ed abbiamo dato il via alla stagione estiva. Un grazie va anche a tutti i miei collaboratori ed al personale”.

E una volta partiti, non ci si fermerà più, almeno sino a settembre inoltrato: “Vi aspettiamo di nuovo da stasera per accompagnarvi e farvi divertire nelle notti estive a ‘Le Vele’ Alassio”, ha concluso Niccolò Fiori con comprensibile entusiasmo.

Se “Le Vele” e “La Suerte” hanno già pigiato il bottone dello “start” dell’estate, a breve toccherà anche ad un altro gettonatissimo locale della Riviera.

La prossima settimana, infatti, la prima del mese di luglio, salvo contrordini dell’ultima ora, dovrebbe dare l’atteso “bentornato” anche ai “Golden Beach” di Albisola e ai loro rinomati eventi che, per tradizione, animano da anni il venerdì e il sabato in Liguria.