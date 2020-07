TPL Linea, i biglietti dell’autobus si vendono in discoteca

Accordo tra TPL Linea srl e “Le Vele” di Alassio per la vendita dei biglietti autobus in discoteca.

La discoteca, in prossimità dell’orario di chiusura, informerà i clienti degli orari di transito degli autobus presso le fermate, unitamente alla possibilità, per chi ne è sprovvisto, di acquistare i biglietti dell’autobus grazie ad una apposita biglietteria posizionata all’interno della discoteca stessa.

Nelle giornate di apertura della discoteca “Le Vele”, TPL Linea ha già iniziato l’azione di potenziamento del servizio di trasporto con nuove corse in direzione Andora e in direzione Finale Ligure, con l’obiettivo di favorire una mobilità attraverso i bus dell’azienda di trasporto pubblico locale savonese.

Le nuove corse, con due autobus aggiuntivi, partiranno alle ore 5.40 da Albenga, con destinazione Andora, e alle ore 5.30 da Alassio, con destinazione Finale Ligure, transitando rispettivamente alle 5.45 e alle ore 5.35 presso le fermate presenti nella zona della discoteca alassina.

Verrà potenziato il servizio di verifica dei titoli di viaggio a bordo degli autobus, nell’ambito dell’aumento dei controlli predisposti sui mezzi di TPL Linea in questa estate 2020, anche in relazione al rispetto delle disposizioni anti-Covid per la sicurezza sanitaria della nostra utenza a bordo. I titoli di viaggio possono essere acquistati, oltre che presso le rivendite autorizzate, anche elettronicamente tramite Sms oppure utilizzando l’applicazione MyCicero.

“Un altro servizio di trasporto messo in atto dalla nostra azienda grazie alla collaborazione avviata con una delle discoteche maggiormente frequentate della riviera – affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. Si tratta di sostenere una mobilità sicura verso i locali da ballo come “Le Vele”, raggiungibili ad inizio serata con il nostro consueto orario serale, mentre per il ritorno sono state predisposte delle corse aggiuntive proprio per incentivare un comodo e tranquillo rientro dalla discoteca alassina, senza spostarsi con l’auto o con mezzi privati” concludono.