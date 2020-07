TPL Linea, rientro dalla discoteca con l’autobus: nuovo accordo con il Beefly di Loano per una “mobilità intelligente”

Loano. Non c’è due senza tre. E così dopo l’accordo con “Le Vele” di Alassio e “La Suerte” di Laigueglia, Tpl Linea ha siglato una intesa anche con la discoteca “BeeFly” di Loano per il rientro notturno utilizzando i mezzi pubblici.

L’obiettivo è favorire un rientro sicuro dai locali da ballo della riviera, una “mobilità intelligente” grazie al servizio messo in atto dall’azienda di trasporto savonese con corse aggiuntive.

La collaborazione con le discoteche avviata da Tpl Linea srl ha ricevuto il plauso anche dall’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino.

Come a “Le Vele”, anche al “BeeFly” è prevista la vendita dei biglietti autobus durante le serate di apertura della discoteca, il giovedì e il sabato.

“Il divertimento inizia nel raggiungere e tornare dalla discoteca comodamente e in totale sicurezza, evitando di mettersi alla guida – dichiarano Nino Tassara e Giacomo Canale dello staff del BeeFly – e per questo che abbiamo aderito all’accordo con TPL Linea vendendo per chi lo desidera i biglietti autobus nel locale”.

“Riteniamo la sicurezza dei ragazzi la nostra mission e l’utilizzo dell’autobus per raggiungere e tornare dalla discoteca rappresenta un modo per rispondere alle esigenze e alla voglia di divertirsi dei giovani in maniera responsabile, economica e sostenibile” concludono.

La discoteca, in prossimità dell’orario di chiusura, informerà i clienti della possibilità di acquistare i biglietti dell’autobus presso la biglietteria del locale.

Tpl Linea ha già iniziato l’azione di potenziamento del servizio di trasporto con nuove corse in direzione Andora e in direzione Finale Ligure, con l’obiettivo di favorire una mobilità attraverso i bus dell’azienda di trasporto pubblico locale savonese.

Di seguito le corse e gli orari di transito dei bus a Loano sia in direzione Andora che in direzione Finale Ligure (recarsi alla fermata in zona BeeFly qualche minuto prima).

Orario festivo Linea Andora – Finale: ore 6.16 Loano;

Orario feriale Linea Andora – Finale: ore 6.00 Loano.

Orario festivo Linea Finale – Andora ore 6.55 Loano;

Orario feriale Linea Finale – Andora ore 6.30 Loano.

“Un’altra importante adesione alla nostra iniziativa con i locali da ballo – affermano il presidente di Tpl Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso – Sostenere una mobilità sicura verso i locali da ballo, raggiungibili ad inizio serata con il nostro consueto orario serale e al ritorno con le corse aggiuntive è un servizio a garanzia di un comodo e tranquillo rientro senza l’uso di mezzi privati”.

“Il successo di questa collaborazione con le discoteche della riviera così come il plauso ricevuto dalla Regione Liguria non possono che renderci soddisfatti dell’iniziativa e degli accordi sottoscritti con i locali da ballo. Siamo inoltre orgogliosi di poter contribuire per favorire la sicurezza stradale” concludono.