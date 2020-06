“E poi c’è Cattelan” a Savona e la Hunziker a Varigotti: la Riviera continua a “stregare” i vip

Savona. Prima Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, poi Gianna Nannini, Dan Caten (una delle due menti dietro la celebre “fashion house” Dsquared²) e Justine Mattera. Tutti vip, di settori diversi, ma un unico comune denominatore: le vacanze nella nostra Riviera.

C’è poco da stupirsi se persino i canguri scelgono il capoluogo della nostra Provincia per un improvvisato “tour” estivo. “E poi, cosa manca ancora?”, verrebbe da chiedersi. “E poi c’è Cattelan”, per usare un gioco di parole.

Anche il conduttore Alessandro Cattelan, infatti, ha scelto Savona e non solo come meta per trascorrere alcune ore in tranquillità, ma anche per registrare uno spezzone dell’ultima punta del suo celebre talk show targato Sky. La visita, documentata con foto e video, anche insieme ai fans a cui non si è sottratto, è avvenuta la scorsa settimana.

Ma non solo. Sempre il weekend appena trascorso, ha dato il “bentornato” ad un’assidua e storica frequentatrice delle nostre località: la bellissima Michelle Hunziker che, come da tradizione, appena chiusa l’edizione di “Striscia La Notizia” (che tonerà a settembre), si è subito diretta in Liguria.

Dove? In una delle mete divenute ormai iconiche per lei: Varigotti, dove la show girl ha passato alcuni giorni godendosi spiagge, sole e mare e postando diverse foto sui social (in particolare su Instagram). Tra le mete rivierasche, tappa (e pranzo) anche al ristorante “A spurcacciun-a” del “Mare Hotel” di Savona.

Già tantissime le presenze dei vip nella nostra Riviera e, considerando che siamo ancora solo a giugno e con l’estate 2020 appena iniziata, probabilmente, come si suol dire, il “meglio” deve ancora arrivare.