Vip in Riviera, serata in Darsena a Savona per Giacomo Poretti

Savona. Continuano le gradite visite dei vip in Riviera (leggi qui). E l’ultimo, in ordine temporale, è un attore amato da tutti, grandi e piccini.

Si tratta di Giacomo (“Giacomino”) Poretti, componente del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” e sfegatato tifoso interista.

Indimenticabili i tanti sketch in televisione a “Mai dire…”, ma anche e soprattutto gli spettacoli teatrali (“I Corti”, “Tel chi el telùn”) e i film (“Tre uomini e una gamba”, “Così è la vita”, “Chiedimi se sono felice”, “La leggenda di Al, Jhon e Jack”, etc.) del trio che ha conquistato gli italiani e non solo, con una carica di simpatia unica nel suo genere.

In vacanza nel savonese, è stato immortalato insieme ad alcuni fans, ai quali non si è sottratto, presso il pub Insomnia e al Club Nautico, situati in Darsena, a Savona.