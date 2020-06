Vip alla “conquista” della Riviera: Gianna Nannini fa “tappa” ad Andora

Andora. La Riviera di Ponente si conferma sempre di più terra di “conquista” dei vip italiani e non solo, che scelgono il bellissimo litorale per trascorrere in tutto relax le loro meritate vacanze o comunque fugaci pause dai rispettivi impegni professionali.

L’ultima (ma solo in ordine di tempo) è la cantautrice e musicista rock e pop senese Gianna Nannini, “avvistata” ai Bagni Colombo di Andora. Vedendola arrivare, i gestori hanno subito diffuso nella struttura il suo brano “Sei nell’anima”: la cantante, entusiasta, li ha ringraziati improvvisando un’esibizione canora insieme alle persone presenti e, una volta finita la canzone, ha esultato con un “Viva Andora! Viva la Liguria!”.

“Una gioia e un onore avere Gianna Nannini ad Andora – ha commentato il sindaco Mauro Demichelis – Spero che la prossima volta possa essere per un suo concerto!”.

L’artista è “reduce” dalla promozione dell’ultimo album “La differenza”, il ventesimo registrato in studio, uscito a metà novembre, ed è stata “protagonista” recentemente di un botta e risposta con Paul McCartney, polemico verso il Governo sui mancati rimborsi agli spettatori dei biglietti per i suoi concerti dal vivo annullati, al quale ha risposto “Invece di bacchettare l’Italia vieni a suonare. La musica va aiutata in questo momento recuperando le date, non cancellandole”.