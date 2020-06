Savona. In piazza del Popolo, a Savona, il buongiorno che non ti aspetti: un canguro ha fatto letteralmente capolino in centro città, saltellando tranquillamente in mezzo e alla strada e creando stupore e curiosità tra automobilisti e passanti.

Diverse le testimonianze, con foto e video, inviata ella nostra redazione, che hanno documentato il “tour” dell’animale, che si è poi diretto in via Brusco (traversa di piazza del Popolo).

Stando alle prime informazioni ricevute, il canguro sarebbe riuscito, non si sa come, a fuggire dal circo Millenium che, nonostante abbia smontato il tendone, inducendo molti a pensare ad una partenza, in realtà si trova ancora a Savona.

Contattati dalla redazione di IVG.it, i titolari del circo si sono subito attivati per capire le cause dell’eventuale fuga e per cercare di ritrovare l’animale che, stando a quanto riferito, sarebbe stato recuperato (dopo il “tour”, sarebbe ritornato autonomamente nella zona del circo).