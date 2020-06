La show girl Justine Mattera ad Alassio, che si conferma meta dei vip 

Alassio. Alassio si conferma meta dei vip. Tanti quelli che in estate, complice il bel tempo, la tranquillità e la bellezza della Città del Muretto la scelgono come tappa per le proprie vacanze.

Tra questi, anche Justine Mattera, la show girl statunitense naturalizzata italiana nota al grande pubblico per la sua somiglianza con Marilyn Monroe e per essere stata la moglie di Paolo Limiti, un grandissimo “amico di Alassio”, dove ha trascorso le vacanze per oltre 50 anni.

Anche attrice, conduttrice televisiva e cantante, ha documentato con dovizia di particolari la visita alassina sui social, con video e stories su Instagram.