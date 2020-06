Simona Ventura si gode il sole e il mare ad Alassio: “Eccomi qui. Fiera dei miei 55 anni”

Alassio. “Gli amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Un vecchio modo di dire, quantomai attuale nella “storia d’amore” ormai decennale che lega Simona Ventura ad Alassio.

La città rivierasca si può dire che fu quasi il trampolino di lancio per la presentatrice e volto noto della televisione, che ad Alassio fu incoronata “Miss Muretto”. E da allora, la Città del Muretto ha sempre rivestito un ruolo principe nel cuore di “Super Simo”, che lo ha dimostrato anche nell’ultimo fine settimana.

Ha trascorso, infatti, l’intero weekend ad Alassio, senza farsi mancare un selfie “a bagno” nello splendido mare della Riviera, con lo sfondo dell’isola Gallinara e l’invito a godersi le nostre bellezze, ovviamente con la dovuta cautela.

“Eccomi qui ad Alassio in questa estate particolare. Fiera dei miei 55 anni, – ha scritto sui social (a corredo della foto in copertina). – È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente). Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena”.

“Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine, sono una buona forchetta) faccio ancora la mia porca figura. Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza”, ha concluso ventura sulle sue pagine social.