Uno dei creatori di Dsquared² a cena all’Essaouira

Albenga. Prima Francesco Totti e Ilary Blasi, poi Gianna Nannini e Justine Mattera, ora una delle due menti dietro la celebre “fashion house” Dsquared². La Riviera si conferma ancora una volta meta preferita delle vacanze, brevi o lunghe che siano, dei Vip.

Ieri sera il disigner Dan Caten (canadese ma con padre italiano, dato che il vero cognome è Catenacci) ha scelto di trascorrere una piacevole serata ad Albenga, in particolare al ristorante dell’Essaouira.

Giunto in Liguria in elicottero, non ha mancato di visitare alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, chiudendo in bellezza la serata con una cena, in compagnia di amici, presso il ristorante del noto locale albenganese.