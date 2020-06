Riviera “terra dei vip”: all’aeroporto di Villanova sbarcano Francesco Totti e Ilary Blasi

Villanova d’Albenga. La visita che non ti aspetti è arrivata questa mattina all’aeroporto Clemente Panero di Villanova d’Albenga dove, tra lo stupore dei pochi presenti, sono sbarcati Francesco Totti e Ilary Blasi.

L’ex capitano e dirigente della Roma e la bella show girl sono arrivati in Riviera senza i figli, con un volo privato, intorno alle 10,20.

Una breve colazione all’interno dello scalo aeroportuale ingauno e quindi via di corsa a bordo di una limousine per una destinazione che resta però, almeno per ora, sconosciuta così come le motivazioni che li hanno spinti alla “sortita” nel savonese.

C’è chi ha ipotizzato una vacanza nella vicina Alassio, ma anche chi è convinto che si sia trattato solo di una tappa intermedia alla volta della Francia e della Costa Azzurra.

La Riviera, comunque, si conferma ancora una volta “terra dei vip”: la scorsa settimana, infatti, tra Finale e Borgio Verezzi, erano presenti anche l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio e l’attore Giacomo Poretti del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”.