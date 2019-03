Albenga. Anche la scuola secondaria di primo grado di Leca d’Albenga ha celebrato l’evento “Fridays for Future”, concludendo la giornata con un curioso flash mob.

Durante la quarta ora, tutte le classi hanno ascoltato le parole di Greta Thunberg e hanno discusso del futuro del pianeta, poi un piccolo corteo ha raggiunto il cortile per un flash mob tutti insieme.

Foto 2 di 2



L’iniziativa “Fridays for Future”, la giornata mondiale per il clima promossa dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, ha visto ragazzi e non di tutto il Mondo scendere in piazza a manifestare nella giornata odierna (15 marzo 2019).