“Fridays for Future”, il movimento di Greta Thunberg arriva a Savona: il 15 marzo la marcia per il clima

Savona. Grazie all’attivista svedese sedicenne, Greta Thunberg, e al suo toccante discorso alle Nazioni Unite, è nato il movimento “Fridays for Future”, che si è rapidamente diffuso nelle più importanti città europee e mondiali, tra cui anche nella città della Torretta, dove è nato e si sta sviluppando “Fridays for Future Savona”.

Numerosi studenti, universitari e cittadini di ogni età si ritrovano tutti i venerdì per sensibilizzare sulla tematica dei cambiamenti climatici e per far capire che, per un possibile futuro, le cose devono cambiare. “Abbiamo deciso che anche Savona debba partecipare a questo importante evento mondiale, e interessarsi attivamente a prevenire un danno irreparabile per il nostro pianeta. Nella speranza che ci si renda conto della drammaticità della situazione, è con questo documento che chiediamo ad ognuno di voi di unirsi alla causa e partecipare alla manifestazione del 15 marzo, global strike in tutto il mondo” afferma il movimento savonese, nato su impulso dell’associazione “doMani”.

Proprio il 15 marzo a Savona si terrà la “Marcia sul Clima”, con ritrovo in piazza Mameli alle ore 11 e 30. Il “corteo” attraverserà via Paleocapa, via Gramsci e piazzale Eroe dei due mondi: parleranno studenti e scienziati, conclusione per le ore 17:00.

Gli organizzatori hanno tenuto a sottolineare che si tratta di una manifestazione di carattere politico, ma assolutamente apartitica.

Il movimento sta coinvolgendo molte associazione del territorio, pronte a sostenere la marcia del 15 marzo, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tematica degli stili di vita sostenibili/consapevolezza del nostro impatto sul pianeta e sulla società che ci circonda. Un incontro con le realtà associative è stato calendarizzato per mercoledì 6 marzo, nel corso del quale si farà quadrato sui contenuti e la piattaforma programmatica dell’iniziativa a tutela del clima. L’incontro si terrà presso il Roseto dei papi, in via Lichene e il movimento è pronto a coinvolgere le scuole savonesi nell’iniziativa.

“Speriamo che molte associazioni possano aderire alla manifestazione. La cosa fondamentale per noi sono i valori e le riflessioni che emergeranno e che trasmetteremo con le attività/laboratori: cose semplici, alla portata di tutti e gratuite, ma significative” conclude il movimento savonese.