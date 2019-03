Calice Ligure. “Aderiamo volentieri alle iniziative che vedranno oggi coinvolti molti altri comuni e, cosa ancora più preziosa, milioni di giovani in ogni parte del mondo. Il nostro augurio è che tutta questa partecipazione non sia un singolo momento emotivo ma un crescendo di consapevolezza verso un futuro rispettoso verso il prossimo e ciò che ci circonda. Grazie a tutti coloro che ne faranno tesoro” afferma il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi nel giorno di Fridays for Future. E oltre al caso di Calice Ligure sono tanti i comuni savonesi e liguri che hanno aderito all’iniziativa che ha radunato migliaia di giovani nelle piazze italiane.

