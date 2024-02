Via Nizza, la polemica: “Parcheggi eliminati per la pista ciclabile, costretti a lasciare l’auto a Villa Pizzardi tra buche e fango”

Savona. “Sono ‘purtroppo’ un cittadino savonese costretto, non per sua scelta, a dover parcheggiare la propria auto nella disastrosa area retrostante all’indecorosa Villa Pizzardi sita in via Nizza a Savona: ciò accade per favorire ed agevolare le così dette piste ciclabili, ovvero quei generi di disegni colorati atti a essere percorsi da biciclette e monopattini, completamente inutili in aree periferiche come accade in via Nizza. Semmai la domanda da porsi dovrebbe essere un’altra: è più utile una ciclabile periferica poco e molto mal frequentata oppure la soppressione di centinaia di parcheggi di cui esiste da sempre una eterna scarsità?“. La polemica sulla carenza di parcheggi e sulle condizioni di villa Pizzardi viene sollevata da un residente della zona.

L’area è concessa da Opere Sociali (proprietaria dell’area) al Comune di Savona attraverso una convenzione stupulata due anni fa e rinnovata periodicamente per compensare la perdita di parcheggi dopo il restyling di via Nizza: “Opere Sociali potrebbe ad esempio intervenire per asfaltare l’area – si chiede il residente -, mentre il Comune di Savona dovrebbe curarne la manutenzione, ovvero pulizia, sfalcio erbacce, livellamento terreno: ciò non avviene nella maniera più assoluta. Ci sono molte buche e sono tutte molto vaste ma soprattutto profonde e possono provocare seri danni alle auto che inavvertitamente dovessero transitare a velocità appena superiore al ‘passo d’uomo’: problema inutilmente segnalato agli Assessori competenti per questa area e ai lavori pubblici. La definizione corretta dovrebbe essere ‘fossi'”.

Alcuni lavori di adeguamento sono stati eseguiti ad agosto 2022: “Noi ci occupiamo della manutenzione – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi – ma con una convenzione che si rinnova ogni 6 mesi non si può attrezzare ad area parcheggio in modo definitivo, è una soluzione temporanea. Nel frattempo siamo al lavoro per trovare nuovi parcheggi nella zona“.