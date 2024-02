Savona. Villa Cambiaso sarà presto restituita alla cittadinanza, grazie a Mattia e Veronica, figli di Pio Vintera. Il suo “ritorno” lo farà in grande stile, e altro non poteva essere, per la dimora storica iscritta nei beni monumentali italiani in cui la storia ha fatto il suo ingresso lasciando ricordi e testimonianze importanti. “Il primo evento che darà il via a questa “restituzione” sarà il 3 marzo, giorno del compleanno di nostro papà Pio – affermano i due figli – sarà una mostra diffusa tra Villa Cambiaso e il Priamar. L’intento è quello di far conoscere ai savonesi, attraverso i suoi quadri, Pio Vintera”.

Pio è scomparso, accidentalmente, tre anni fa e da allora Villa Cambiaso è rimasta chiusa. Aveva acquistato la Villa, nel 1985, dall’ultimo marchese della dinastia Cambiaso. Da allora Vintera si è preso cura della Villa come fosse una figlia, dedicandogli ogni momento libero della sua intensa vita. Si è diplomato al Nautico di Savona e, conseguita la laurea in Economia e Commercio, ne è diventato poi professore, ma ha svolto tantissime altre professioni oltre ad essere pittore. E tra lavoro e vita privata trovava, ad ogni modo, il tempo di curare la Villa. Ha rifatto completamente il tetto che stava cadendo a pezzi. Una voragine permetteva all’acqua piovana di entrare e infiltrarsi, rischiando di rovinare gli affreschi meravigliosi che decorano i soffitti della Villa, insomma ha salvato questo capolavoro dallo stato di abbandono in cui giaceva.

Vintera anno dopo anno ha rimesso in sesto la Villa, svolgendo dei piccoli lavori, prettamente di ristrutturazione, e completandomene gli arredi con alcuni mobili di ornamento visibili ancora oggi. Nel 2000 Pio ha deciso di fondare l’Associazione Alta Cultura Museo Cambiaso con l’intento di riportare l’arte e la cultura all’interno della Villa: “Nostro padre ha sempre amato l’arte e la cultura, dalle mostre ai concerti musicali – affermano Mattia e Veronica – e così tramite l’associazione ha portato l’arte dentro l’arte. Villa Cambiaso ha iniziato ad ospitare mostre, concerti e tante altre attività artistiche”.

“Dopo la morte di papà questa attività artistica, per una serie di motivi, si è fermata – proseguono i due giovani – ora però sentiamo l’esigenza di tornare a far rivivere questo luogo che per noi è casa. Quando papà la comprò noi eravamo piccoli, abbiamo sempre sentito Villa Cambiaso come, appunto, casa nostra”. Da qui Veronica e Mattia hanno dato vita alla nuova associazione Museo Villa Cambiaso (Mu.Vi.Ca), l’intento è sempre lo stesso, come quello del loro papà: “Vogliamo restituire la Villa alla cittadinanza, fari riavvicinare i savonesi a questo luogo unico. Sorge nel centro città, tra i palazzi ma quando si è tra le mura o soprattutto nel giardino (di 2500 mq) che è circondato da cedri del Libano si entra in un mondo parallelo. Quando nostro padre iniziò le attività artistiche, nei primi anni duemila, la risposta da parte dei cittadini fu importante. Savona fu estremamente coinvolta da questo progetto e ora speriamo accolga con lo stesso entusiasmo anche il nostro, che poi è solamente il prosieguo di quello del papà”.

Villa Cambiaso: la dimora storica di Savona

Villa Cambiaso è da sempre sede di spettacoli, concerti, mostre, conferenze e tanto altro ancora. Un connubio perfetto tra arte e storia, tra moderno e antico. Ogni angolo è curato dei minimi particolari, ogni elemento riecheggia la storia. Subito, appena si varca l’entrata si è riportati indietro nel tempo. Infatti al suo ingresso la Villa conserva ancora la fontana che papa Pio VII regalò, come dono di matrimonio, alla marchesina Colonna e al marchese Cambiaso. Oggi la fontana, stilizzata, è il logo della nuova associazione costituita da Mattia e Veronica: “Vogliamo mantenere quasi tutto com’era. I simboli, i luoghi e le tradizioni. Ma vogliamo anche implementare, tanti eventi, tanta gente, tanta arte e tanta musica”. Oltre alla mostra Pio Vintera – conoscere un artista del 3 marzo, promossa dalla nuova associazione Mu.Vi.Ca, Villa Cambiaso ha già diversi eventi in programma: a fine marzo ci sarà la Fiera del Libro con l’evento Letture tra i Cedri organizzata da Espansione Eventi, a maggio sarà inaugurato il Festival della Maiolica promossa dal Comune e l’8 giugno la bellissima scalinata all’interno del giardino ospiterà le selezioni della tappa provinciale di Miss Italia. “Abbiamo già in mente alcuni progetti futuri – concludono i figli – uno più “ambizioso” quello di restaurare le facciate che sono davvero uniche e uno più immediato. Si tratta di ritornare a produrre la rivista che aveva iniziato a fare l’associazione di papà: “Villa Cambiaso”. Una rivista che oltre a promuovere la Villa stessa e le attività aveva lo scopo di dare visibilità a tutta la provincia. Un servizio che vogliamo riprendere a fare per ridare vita all’arte che qui è presente in ogni angolo”. Villa Cambiaso è il cuore pulsante di Savona, un tesoro da scoprire insieme. Ogni savonese dovrebbe aver visitato almeno una volta questa residenza, l’occasione è il 3 marzo. Nel frattempo gustatevi un’anteprima di questo splendore con le foto di Enzo Pugno