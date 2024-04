Prima Categoria, Letimbro-Rossiglionese LIVE: Giusto all’ultimo respiro allunga il match, saranno tempi supplementari

Risultato: Letimbro 2-2 Rossiglionese (24’ Mencacci, 52’ De Gregorio, 58’ Oliveri, 89’ Giusto) [Live]

Al 96’ Boccia cerca la porta dalla distanza tirando un bolide, ma Cerone risponde presente abbassando la saracinesca.

Al 93’ Lanzarotti cerca la porta da posizione impossibile con il suo tentativo che termina fuori misura.

Dopo l’arrivo dell’ambulanza che trasporterà Giusto al pronto soccorso per gli ulteriori accertamenti del caso riprende la sfida. Alle 17:12 inizia il primo tempo supplementare.

Terminano 2-2 senza ulteriori sussulti i tempi regolamentari: saranno supplementari.

Al 90’+7 Bahiti rileva Andrea Pastorino, cambia qualcosa anche mister Nervi.

Il direttore di gara farà giocare ancora 5 minuti.

Al 90’+6 Giusto si rialza dolorante: dentro Zignego al suo posto.

Al 90’+4 Giusto ancora a terra, si profila un lungo recupero.

Al 90’ resta a terra il difesa della Letimbro, vittima di un duro scontro aereo con un avversario proprio in occasione della rete.

All’89’ Leone pennella un cross al bacio per la testa di Giusto il quale, con una spizzata da capogiro, trova la rete del pari: è 2-2 al “Briano”!

All’87’ Oliveri viene sanzionato per aver trattenuto il pallone.

All’84’ Oliva tenta il tutto per tutto sostituendo Scaramuzzino per favorire l’ingresso di Ciciliot.

All’83’ Scaramuzzino perde un pallone sanguinoso spendendo in seguito un fallo tattico per evitare guai: ammonito anche il centrocampista gialloblù.

All’80’ Belmonte prende il posto di Albanese; altro cambio tra le file della Letimbro.

Al 78’ Zecchino rileva Garbarini: mister Oliva opera il primo accorgimento per i gialloblù.

Al 70’ la Letimbro cerca di riversarsi in avanti alla ricerca di un pareggio che porterebbe il match ai supplementari: resiste per il momento l’attentissima retroguardia della Rossiglionese.

Al 63’ il palo nega a Mencacci il gol del weekend: l’esterno gialloblù si alza il pallone e riesce a rovesciarlo, ma il legno alla destra di Folli gli dice di no respingendo il pallone in rimessa laterale: che brivido per la formazione di mister Nervi.

Al 58’ Rossiglionese avanti. Oliveri approfitta di una dormita difensiva della Letimbro superando Cerone con uno scavetto morbido morbido: è 1-2!

Al 52’ i genovesi trovano il pari. Chillè supera un avversario trovando in area De Gregorio che, a porta spalancata, non può sbagliare: è 1-1 al “Briano”!

Al 50’ parte bene la Rossiglionese con la Letimbro costretta ad arroccarsi dietro per difendere il vantaggio.

Alle 16:01 l’arbitro comanda la ripresa della sfida. Nessun cambio tra le file della Letimbro mentre la Rossiglionese inserisce Leveratto al posto di Tosonotti.

Termina 1-0 il primo tempo di un match estremamente intenso, una sfida per il momento decisa dal cinismo di una Letimbro apparsa estremamente concentrata.

Al 45’ Niccolò Pastorino spezza una ripartenza avversaria venendo sanzionato dal direttore di gara.

Al 42’ Leone calcia direttamente una punizione da posizione defilata trovando la respinta di Folli.

Al 38’ Giusto viene ammonito a causa di un intervento duro commesso ai danni di un avversario.

Al 30’ Boccia da posizione defilata cerca la rete del pari, ma Cerone sul primo palo respinge con i punti.

Al 25’ Oddone non ce la fa: dentro Boccia al suo posto.

Al 24’ si sblocca la sfida. Mencacci appostato sul secondo palo in demi-volée approfitta di una splendida spiazzata da parte di un compagno risolvendo una mischia in area di rigore: è 1-0 Letimbro, esplode la gioia dei tifosi gialloblù presenti sugli spalti!

Al 16’ i gialloblù sfiorano la rete sugli sviluppi del precedente calcio di punizione, ma il pallone termina sul fondo.

Al 15’ prova a rendersi pericolosa la Letimbro. Mencacci in progressione salta tre avversari venendo steso al limite dell’area: sarà punizione per i locali.

Al 7’ grande intensità in campo ma ancora nessuna occasione degna di nota: entrambe le squadre cercano dei varchi davanti, ma le rispettive retroguardie si chiudono perfettamente.

Alle 15:01 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Letimbro: Cerone, Zaccariello, Garbarini, Molinari (C), Giusto, Leone, Lanzarotti, Scaramozzino, Aglietto, Albanese, Mencacci. A disposizione: Trozzola, Zecchino, Zignego, Ciciliot, Belmonte. Allenatore: Maurizio Oliva.

Rossiglionese: Folli, N. Pastorino, Tosonotti, A. Pastorino, Sorbara (C), Laguna, Di Cristo, Oliveri, De Gregorio, Oddone, Chillè. A disposizione: Sciutto, Bahiti, Leveratto, Gesualdi, Macciò, Boccia, Parodi, Nnanna, Ferrando. Allenatore: Maurizio Nervi.

Arbitro del match è il signor Alessandro Di Maria della sezione di Chiavari.

Presentazione

Savona. Oggi pomeriggio presso l’impianto “Andrea Briano” va in scena la prima sfida valevole per i playout del girone B del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi Letimbro e Rossiglionese, squadre dimostratesi altalenanti durante la regular season che nella sfida odierna proveranno a riscattare un’annata complicata.