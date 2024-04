Letimbro salva, tutta la gioia di Mencacci e Garbarini: “Dove non arrivano le gambe ci pensa il cuore”

Savona. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Augusto Briano”, Letimbro e Rossiglionese si sono sfidate nella gara valevole per il primo turno dei playout del girone B del campionato di Prima Categoria. La partita, una gara appassionante durata 120 minuti, è terminata 2-2, un risultato che ha permesso ai padroni di casa di festeggiare una salvezza voluta fortemente ma sofferta fino all’ultimo secondo.

Protagonisti assoluti del match sono stati Stefano Mencacci e Filippo Garbarini, rispettivamente ala offensiva e terzino sinistro di una Letimbro che ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo riuscendo così a raggiungere il proprio obiettivo. “È stata una partita difficile – ha esordito Garbarini al termine della gara -, abbiamo dato l’anima. Tanti non erano nel loro ruolo ma dove non arrivano le gambe ci pensa il cuore. Sono molto felice, ci siamo meritati questa salvezza. Potevamo già trovarla la giornata scorsa, ma è stato più bello così”.

A fare eco è stato Mencacci, autore della rete del momentaneo vantaggio gialloblù: “Sono contentissimo, abbiamo sacrificato molto e abbiamo lavorato tanto per cercare di salvarci. Ringraziamo il nostro amico Giusto che purtroppo adesso è in ospedale (il difensore della Letimbro è stato trasportato al San Paolo di Savona per ulteriori accertamenti dopo aver avuto la peggio nello scontro aereo che ha permesso alla squadra di mister Oliva di acciuffare il pari all’ultimo respiro, ndr), senza il suo colpo di testa non potremmo essere qui a festeggiare”.

In seguito Garbarini ha ripreso la parola per analizzare la stagione disputata da lui e compagni: “Dopo aver totalizzato 17 punti nel girone d’andata, record nella storia del club, ci siamo persi. Sinceramente non so cosa sia successo, forse abbiamo pensato già di essere già salvi anche se in realtà c’era ancora tanto da sudare. Oggi finalmente quel sudore è venuto fuori, sono molto felice per noi e per il mister”.

Infine Mencacci ha concluso esaltando il pubblico presente sugli spalti: “Non abbiamo mai avuto un tifo così, è stata una marcia in più per cercare di salvarci. Ci hanno dato una grande mano, siamo felicissimi. Dopo un anno difficile all’ultimo sono riuscito a dare il mio contributo e questo mi rende orgoglioso”.