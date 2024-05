Lo Sharin Judo primeggia nella gara a squadre al Trofeo Città di Cavagnolo

Cavagnolo. Domenica 12 maggio, nel palazzetto dello sport di Cavagnolo, in provincia di Torino, si è tenuto l’ottavo Trofeo Città di Cavagnolo, gara riservata alle categorie Ragazzi, Fanciulli, Bambini ed Esordienti.

Nella gara torinese lo Sharin Judo ha ottimamente figurato in tutte le categorie, rappresentando brillantemente la città di Savona.

Ciliegina sulla torta della manifestazione è stata la vittoria della gara a squadre organizzata dalla società Unisport di Cavagnolo, alla quale hanno presenziato le più forti società piemontesi. Lo Sharin Judo, con la sua rappresentativa, formata da Michele Ottaviani (33 kg), Giacomo Maragliano (36 kg), Mateo Scheul (40 kg), Adele Baglietto (36 kg), Anna Ficini e Diana Pena Meja (44 kg), ha dominato con sicurezza tutti gli incontri concludendo con un entusiasmante primo posto.

Il presidente Roberto Baglietto, presente in gara, esprime la sua soddisfazione più piena per la coraggiosa prestazione dei suoi ragazzi: “Una squadra, che ha dato prova di un’ottima condizione tecnica e atletica, frutto del duro lavoro che questi giovani samurai, effettuano ogni giorno in palestra”.

Un altra giornata positiva per lo Sharin Judo, che dimostra la costante presenza sul territorio nazionale in ogni categoria.

La squadra dello Sharin Judo con i tecnici Andrea Carlevarino e Samuele Sirello.