Albenga, rissa tra extracomunitari a colpi di bottiglie nella notte in centro storico

Albenga. Tra mezzanotte e l’una di questa notte una rissa in cui erano coinvolti almeno cinque cittadini extracomunitari ha infiammato i vicoli del centro storico.

La scena, che ha allarmato coloro che tranquillamente erano seduti nei locali della movida ingauna, è avvenuta nei vicoli tra via Roma e via Oddo e nelle vicinanze di piazza delle Erbe (non interessata dalla rissa).

“I giovani – commenta uno dei titolari della Taberna del Foro, presente alla scena ed intervenuto proprio per evitare che la rissa si trasferisse in piazza delle Erbe – avevano tante bottiglie di vetro in mano, se le lanciavano tra loro nei vicoli fino al lungofiume. Non solo bottiglie, ma lanciavano qualunque cosa si trovassero a tiro, anche sedie“.

“Era anche difficile intervenire perché avevamo paura di essere feriti. Hanno anche svuotato i cestini della spazzatura e lanciavano qualunque cosa trovassero a portata di mano”.

Sono intervenuti i carabinieri che, verso le 3 di notte, in piazza del Popolo, hanno poi identificato il quintetto di extracomunitari.