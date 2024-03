Savona, riflettori su Villa Cambiaso tra storia e presente: molte iniziative, anche i privati possono utilizzarla

Savona. Sono giorni con i riflettori accesi su Villa Cambiaso, in via Torino 10 a Savona, anche perché nel fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2024, ospiterà la Fiera del libro “Letture fra i cedri”. Villa Cambiaso, che quasi non si nota passando lì davanti, e certamente non si possono immaginare i tesori che custodisce.

È anche l’occasione per ricordare il lustro che questa antica dimora porta alla città, i tesori inestimabili che conserva (anche chi li conosce ogni volta resta a bocca aperta), soprattutto chi porta avanti il lavoro di Pio Vintera, scomparso nel novembre del 2020, che l’acquisto’ nel 1985 sottraendola a una fine ingloriosa.

Non solo: oggi Villa Cambiaso è più viva che mai, può essere visitata e anche affittata.

Qualche cenno storico. Esempio di architettura residenziale genovese, elegante palazzo del 400, fu acquistata dai Colonna su consiglio di Napoleone Bonaparte. Nel 1842 passo’ ai Cambiaso e come detto la sua storia recente si deve a Pio Vintera, che le assicurò anche un futuro.

Nell’ingresso principale il visitatore è accolto da una fontana attribuita al Bernini, al piano nobile si trova la sala che ospitò Benito Mussolini per un pranzo di gala. Custodisce una cappella consacrata dove Pio VII, Barnaba Chiaramonti, celebrava messa. Ancora al piano nobile trovano posto il salone delle feste, la loggia con una splendida vetrata, la sala da pranzo, lo studio e quattro salette.

Di Villa Cambiaso parliamo – ovviamente – con la vedova di Pio Vintera, Graziella, e con i figli Veronica e Mattia. Spiegano: “Dopo la mostra dedicata a Pio è la volta di questa Fiera del libro ricca di spunti d’interesse. Portiamo avanti l’attività del Museo Villa Cambiaso, MuViCa, e ci stiamo strutturando per poter mantenere la Villa in tutto il suo splendore”.

Non deve essere facile trovare i fondi per fare tutto questo. Mai pensato a cedere almeno una parte del palazzo?

“Assolutamente no! Sarebbe come tradire Pio Vintera, che salvò la Villa appena acquistata sistemando subito il tetto perché pioveva dentro e si allagava tutto. Lo stesso vale per il giardino di 2500 metri quadrati, anch’esso una perla. Una parte delle risorse che ci servono arrivano dall’affitto della parte nuova, ideata per questo, per convegni, cerimonie, matrimoni essendo casa comunale, eventi di qualsiasi genere, come il prossimo Festival della maiolica o le selezioni provinciali di Miss Italia l’8 giugno. Abbiamo un ottimo rapporto con il Comune, che ringraziamo. Al massimo possiamo pensare a prendere parte a qualche bando pubblico dedicato a dimore come questa, ma sempre a patto di non perderne il controllo totale”.

Villa Cambiaso fu riaperta e “restituita” a Savona nel 1987. Un appuntamento da non perdere è il 24 marzo con la possibilità di visitarla grazie alle Giornate del Fai.

Il sito di Villa Cambiaso può soddisfare qualsiasi curiosità sulla storia del palazzo, le visite e le opportunità anche per i privati di utilizzarla.