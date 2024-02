Savona. Villa Cambiaso sarà restituita alla città grazie ai figli di Pio Vintera. Era questo il titolo del nostro articolo uscito due settimane fa per “celebrare” l’importanza dell’ evento. Ora è il caso di dire Villa Cambiaso è ufficialmente restituita a Savona grazie a Veronica e a Mattia che oltre aver ridato vita all’associazione del padre continueranno la sua opera: fare di Villa Cambiaso il centro culturale della città.

Da sempre Villa Cambiaso, dimora storica iscritta nei beni monumentali italiani, è luogo in cui la storia ha fatto il suo ingresso lasciando ricordi e testimonianze importanti. Pio Vintera, che tra le tante cose è stato anche pittore, ha fatto di Villa Cambiaso un luogo dove la storia ha incontrato l’arte. Grazie alla sua Associazione Museo Cambiaso ha da sempre ospitato eventi di musica, arte, formazione e cultura. “La ricchezza non sono i soldi, la ricchezza è poter dare”, queste le parole di Pio in una delle sue poche interviste. E ciò lui lo ha fatto per tutta la comunità di Savona, aprendo le porte della sua Villa ogni volta che qualche Associazione, Fondazione, amministrazione o artista glielo chiedeva.

Con questo spirito che la famiglia di Pio vuole rilanciare Villa Cambiaso offrendo un “porto sicuro” all’arte e cultura savonese. E così la nuova associazione Museo Villa Cambiaso (Mu.Vi.Ca) fondata dai figli è pronta a partire ufficialmente e lo farà domenica 3 marzo con la mostra diffusa dedicata proprio a Pio Vintera nel giorno del suo compleanno. Un’esposizione contenete proprio le opere del pittore che saranno esposte sia all’interno della Villa stessa e alcune invece presso la chiesa sconsacrata del Priamar.

In concomitanza alla mostra si svolgerà anche il concorso “Pio Vintera – conoscere un quadro” dedicato ad alcune Scuole primarie e secondarie identificate tramite il Comune. Gli alunni dovranno svolgere un elaborato scritto su una o più opere da loro scelte, narrando le sensazioni percepite. L’obiettivo è quello di sviluppare e comprendere la conoscenza, attraverso le opere ad olio di Pio, dei particolari architettonici raffiguranti la città di Savona sotto diversi punti di vista. Questo esercizio permetterà di immergersi nella Città ormai trasformata in questi anni e poter ripercorrere, attraverso opere d’arte, l’evoluzione di Savona fino ai giorni nostri.



Villa Cambiaso: la dimora storica di Savona

Oltre alla mostra Pio Vintera – conoscere un’artista l’associazione Mu.Vi.Ca. ha già tanti eventi in programma nel 2024 tra cui, dal 20 al 24 marzo, la Fiera del Libro con l’evento Letture tra i Cedri organizzata da Espansione Eventi. Sabato 24 marzo, alle ore 16, verranno analizzati gli elaborati degli studenti del concorso da una giuria formata dall’Associazione Museo Villa Cambiaso, dall’amministrazione Comunale e da autori presenti all’evento al fine di fornire una selezione di qualità degli elaborati.